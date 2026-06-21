Britský výrobce sýrů Bridge Cheese patří mezi firmy, které musely po brexitu zásadně změnit svou strategii. Místo plánované expanze na evropské trhy dnes vyváží své výrobky až do Hongkongu. Původně přitom chtěl rychle expandovat do Španělska nebo Itálie, nové obchodní překážky ale jeho plány zhatily, píše agentura Reuters.
„Před brexitem jsme v pondělí vyrobili paletu sýrů a ve středu už ji měl zákazník ve Francii nebo Irsku. Po zavedení nových pravidel jsme přestali být konkurenceschopní,“ uvedl pro Reuters ředitel společnosti Michael Harte.
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Podle něj je dnes export z Británie do Asie paradoxně jednodušší než do Evropské unie. Veterinární osvědčení pro kontejner s téměř 17 tunami sýra stojí stejně jako dokumenty potřebné pro dvě palety mířící do EU. Vývoz do Hongkongu navíc proti Unii provází daleko méně jiných administrativních překážek.
Britský výrobce sýrů letos očekává, že do Hongkongu vyveze více než dvojnásobek objemu zpracovaných sýrů, než dříve každý rok dodávala zákazníkům v Evropské unii. Zároveň plánuje, že brzy vstoupí na trhy v Malajsii, Vietnamu, Thajsku a Číně.
Když Británie strádá
S podobnými problémy se potýká i spousta dalších firem ve Spojeném království. Podle britské potravinářské asociace Food and Drink Federation se objem vývozu potravin do Evropské unie mezi lety 2021 a 2025 propadl o více než 23 procent proti období před brexitem.
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Nové obchodní dohody, například s Austrálií nebo Indií, podle ekonomů zatím ztrátu evropských trhů nedokázaly nahradit. Analýza London School of Economics ukazuje, že do roku 2024 přestalo do Evropské unie vyvážet zboží přibližně 20 tisíc malých britských firem.
Většina ekonomů se proto shoduje, že odchod z Evropské unie hospodářský růst Spojeného království zpomalil. Britský Úřad pro rozpočtovou odpovědnost odhaduje, že ekonomika bude patnáct let po Brexitu zhruba o čtyři procenta menší, než kdyby země v EU zůstala. V přepočtu na dnešní velikost britského hospodářství to představuje ztrátu přibližně 120 miliard liber.
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Ještě pesimističtější je americký úřad pro ekonomický výzkum. Podle jeho studie může být britská ekonomika kvůli Brexitu o šest až osm procent menší a objem investic přibližně o pětinu nižší, než kdyby země z Evropské unie neodešla.
Vláda premiéra Keira Starmera se snaží obchodní vztahy s Evropskou unií znovu uvolnit. Na summitu plánovaném na 22. července by obě strany měly jednat o dohodě, která by od roku 2027 výrazně omezila veterinární kontroly i další necelní překážky, uzavírá Reuters.