Přes třicet miliard korun, to je cena za neřízený brexit pro české firmy

Česká republika Dopady brexitu na ekonomiku

Velká Británie je v posledních letech pro Česko stabilně čtvrtým až pátým největším exportním trhem. V případě brexitu bez dohody by se růst české ekonomiky podle ministerstva financí snížil o 0,6 až 0,8 procentního bodu, podle ČNB o 0,7 až 1,4 procentního bodu.

Kvůli odchodu Británie z EU bez dohody by české firmy mohly podle odhadu přijít přibližně o 30 miliard korun. Další desítky miliard by celá ekonomika ztratila kvůli nižším firemním investicím.

Pokles objednávek nebo tržeb vyvolaných situací kolem brexitu pocítilo podle průzkumu Bibby Financial Services a Britské obchodní komory 28 procent českých společností. Pokles objednávek z Británie již zaznamenala například nošovická automobilka Hyundai, pro níž je Británie významným odbytištěm. Brexit by pocítila také společnost Koyo Bearings ČR, která v Olomouci vyrábí ložiska pro automobilový průmysl.

Británie Dopady brexitu

Růst

Ekonomové předpokládají, že obchod se ocitne ve vzduchoprázdnu, někteří dokonce předpovídají recesi kvůli šoku ze snížení výdajů domácností a obchodních investic.



Guvernér britské centrální banky (BoE) Mark Carney předpovídá dočasný pokles HDP. Už nyní růst britské ekonomiky v loňském roce zpomalil na 1,4 procenta z předloňských 1,8 procenta.

BoE očekává strmý růst inflace až na 6,5 procenta, nezaměstnanosti až na 7,5 procenta a propad v cenách nemovitostí až o 30 procent.

BoE předpovídá pád libry až o 25 procent.

Cla

Británie by se v obchodování vrátila k pravidlům Světové obchodní organizace (WTO), což může ve vztazích se zeměmi EU znamenat výrazné narušení dosud volného pohybu zboží všeho druhu. Vzájemný obchod zkomplikuje zavedení cel a netarifních překážek.



Ke zvládnutí ekonomického dopadu brexitu bez dohody vláda hodlá zásadně a jednostranně snížit dovozní cla.

Přesto panují obavy z obřích front v britských přístavech. Přísnější kontroly by také mohly vyvolat velké komplikace pro vlaky Eurostar na londýnském nádraží St. Pancras.

Spotřeba

Ceny některých druhů zboží by mohly stoupnout jako důsledek zavedení cel, pokud do nich obchodníci cla promítnou.



V obchodech také může chybět některé zboží včetně zeleniny a čerstvého ovoce kvůli zdržení kamionové dopravy na hranicích.

EU může některé britské zboží odmítnout, neboť obchodování s ním bude vyžadovat nová oprávnění a certifikáty.

Průmysl a doprava

Brexit bez dohody by nejvíce postihl automobilový průmysl. Zdržení kamionů by mohlo přinést narušení dodavatelských řetězců, případně až zastavení výroby kvůli nedostatku dovážených dílů, což může přimět některé firmy k odchodu ze země. Británie by takto mohla přijít o řadu zahraničních investic.

Japonská automobilka Nissan Motor už oznámila, že hodlá v polovině letošního roku ukončit montáž vozů Infiniti v britské továrně v Sunderlandu. Rovněž japonská Honda Motor plánuje zavřít do roku 2021 závod v britském městě Swindon. A také německá BMW by mohla dle svého oznámení v případě brexitu bez dohody přesunout část výroby motorů a produkci malých vozů Mini z Británie.

Odchodem z Británie pohrozila i Toyota a rovněž evropský výrobce letadel Airbus v lednu varoval, že může svou výrobu křídel přesunout z Británie, pokud země odejde z EU bez dohody. Společnost v Británii zaměstnává 14 000 lidí.

Země EU Dopady brexitu na ekonomiku

Brexit bez dohody by mohl mít vážné ekonomické důsledky i pro Evropskou unii. Podle údajů Mezinárodního měnového fondu by se ekonomický růst ve zbývajících 27 zemích mohl zpomalit do roku 2030 až o 1,5 procenta, pokud se Británie vrátí k obchodování podle pravidel WTO.

Vzájemný obchod zkomplikuje zavedení cel, podle pravidel WTO by EU mohla na britské zboží uvalit cla v průměrné výši 2,8 procenta, zatímco britská cla na zboží z EU by mohla činit v průměru 3,6 procenta.

Firmy odcházející z Británie by se mohly přesunout do zemí EU ve snaze vyhnout se případným daňovým problémům a překážkám ve volném pohybu zboží a osob, platném v EU. Například japonský výrobce elektroniky Panasonic už v říjnu přestěhuje své evropské sídlo z Británie do Amsterdamu, přemístit své centrály z Británie hodlají i japonské finančnické firmy.