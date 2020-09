Na dohodu o Brexitu zbývá měsíc, řekl Johnson. A libra oslabila

„Dohoda s našimi evropskými přáteli musí přijít do termínu Evropské rady 15. října, pakliže má být v platnosti do konce roku,“ uvede premiér Johnson podle oznámení Downing Street. Vyjádření přijde den před začátkem dalšího třídenního kola jednání. Podobně se v posledních týdnech opakovaně vyjádřil i lídr vyjednávacího týmu EU Michel Barnier.

„Nebudeme-li se schopni do té doby dohodnout, pak nepředpokládám, že mezi námi bude dohoda o volném obchodu, a všichni bychom to měli přijmout a jít dál,“ pokračuje předem zveřejněné prohlášení britského ministerského předsedy.

Libra na zveřejnění Johnsonova postoje reagovala oslabením o 0,8 procenta k hranici 1,3175 dolaru. To však ještě nemusí být konečná úroveň. „Zdá se, že jsme teprve na počátku bolestivé korekce a oslabení libry,“ řekl agentuře Bloomberg Valentin Marinov z banky Credit Agricole, jenž očekává v případě krachu vyjednávání pád až k hodnotě 1,2 dolaru za libru.

Británie po lednovém formálním vystoupení z EU už několik měsíců se „sedmadvacítkou“ jedná o podobě budoucího partnerství, rozhovory se ale ukazují být podobně složitými jako ty o „rozvodové dohodě“. Necelé čtyři měsíce před koncem vyjednávacího období se návrhy dvou stran v některých bodech stále výrazně rozchází, zejména se mluví o neshodách kolem společných pravidel hospodářské soutěže a přístupu unijních rybářů do britských vod.

Jestliže se do začátku příštího roku nepodaří nové partnerství dojednat, zkomplikují od ledna obchodování přes kanál La Manche cla a kvóty podle pravidel Světové obchodní organizace. Do konce probíhajícího přechodného období brexitu se Británie dál řídí unijním právem, ačkoli už formálně není členem EU.

Brexit bez dohody by nejenom prodražil zboží českých i dalších exportérů, ale vedl by zřejmě i ke komplikacím v nákladní dopravě. V nejistotě by se ocitl mezinárodní obchod, jehož roční hodnota dosahuje 900 miliard dolarů.

S blížícím se koncem roku se navíc objevují i další možné komplikace. Agentura Bloomberg například upozornila, že při tvrdém brexitu by britští piloti mohli přijít o možnost pilotovat letadla registrovaná jinde než v Británii.

Také proto z obou stran vedle nekompromisních výroků zaznívá i pokračující ochota vyjednávat.

„Plně se soustředíme na to, abychom z tohoto kola jednání vytěžili maximum. Sdílíme přání premiéra Johnsona na rychlé dosažení dohody. Uděláme pro ni vše, co je v naší moci,“ uvedl mluvčí Evropské komise.

Podle něj by brexit bez dohody „nevyhnutelně vytvořil obchodní bariéry, které dnes neexistují.“ Mluvčí německé vlády k tomu dodal, že dohoda je stále možná, ale času už není nazbyt a Londýn musí učinit ústupky.

Připomeňte si klíčové okamžiky brexitu na časové ose: