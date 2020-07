Británie si zatím neplácne ani s USA. Dohoda s Evropou je v nedohlednu

Britové přitom chtěli mít obě dohody uzavřeny do konce roku, evropská se plánovala na konec července, americká ještě před listopadovými volbami, ideálně koncem léta. Zatímco dohodu s EU komplikují napjaté vztahy, americkou podle britských úředníků zbrzdil covid-19.

Vyjednávání s Evropskou unií zatím zůstávají na mrtvém bodě. Británie uzavírá obchodní dohody s jinými státy a zavádí svůj vlastní režim sankcí. Podle mluvčího premiéra Borise Johnsona se Spojené království bude snažit s EU vyjednávat podmínky, chce si však udržet nezávislost a neřídit se striktně unijními pravidly.

Britská vláda v čele Borisem Johnsonem předpokládá, že k obchodní dohodě mezi Británií a EU nedojde, alespoň ne ve slíbeném termínu. Britský deník The Telegraph však uvádí, že EU může trvat na další uzávěrce na podzim.

Spojené království setrvává po odchodu z EU v přechodném režimu, kdy se stále drží předchozích zákonů a pravidel a vyjednává o nových. Po skončení přechodného období bude pravděpodobně britská vláda s Evropou vyjednávat na základě podmínek určených Světovou obchodní organizací.

Smlouvu s USA přerušil koronavirus

Dobré vyhlídky nejsou ani ohledně dohody se Spojenými státy. Británie doufala, že se podaří dohodu uzavřít před listopadovými prezidentskými volbami, vláda však uvedla, že kvůli koronaviru se celý proces zpomalil.

Další jednání mezi Spojenými státy a Británií mají probíhat z kraje příštího týdne, žádný průlom se však neočekává. Podle zdrojů britských novin The Sun se vládní úředníci vyjádřili a dohoda se letos do konce nedotáhne.

Už při lednovém odchodu z EU si však Britové byli jisti, že smlouvy stihnou uzavřít do konce prázdnin. Vláda však minulý měsíc obrátila a sama ministryně obchodu Liz Trussová oznámila sněmovně, že lhůta, ve které by měla být dohoda uzavřena, není stanovena.

Listopadovou dohodu nepotvrdil ani současný obchodní zástupce USA Robert Lighthizer. „To by musel být opravdu velmi rychlý proces. Opravdu pochybuji, že by k nějaké dohodě letos došlo. Pokud by se členové Kongresu nerozhodli udělat něco opravdu výjimečného, je téměř nemožné takové dohody do podzimu dosáhnout,“ uvedl Lighthizer pro Financial Times.

Britská strana tvrdí, že Spojené království má s USA dobré vztahy, přední úředníci si rozumí a celý proces je ovlivněn a zpomalen koronavirovou krizí. Podle úředníků jsou britské vztahy se Spojenými státy o poznání lepší než ty, které má v současné době Británie s Evropskou unií.

Problémový potravinový trh

Johnsonova vláda se snaží v rámci dohod především chránit všechny veřejné složky působící v Británii. Mezi zásadní sektory, které je nutné zachovat, uvedl předseda vlády například zdravotnický systém, kvalitu potravin a dobré životní podmínky pro lidi i zvířata. Rád by také udržel standart na který jsou na pracovištích zvyklí spotřebitelé i zaměstnanci.

Právě kvalita potravin je zásadním bodem v dohodě s USA. Američané totiž stojí o větší přístup na britský potravinářský trh což potvrdil i americký prezident Donald Trump při své loňské návštěvě Británie, kdy prohlásil, že uzavření obchodní dohody by mohlo až pětkrát navýšit současný obchod, který mezi oběma zeměmi probíhá.

Britští představitelé byli však z dohody méně nadšeni než prezident Trump a vstup Američanů na britský potravinový trh vyvolal velký odpor u farmářů i některých poslanců. Podle vládních prognóz by totiž obchodní dohoda s USA z dlouhodobého hlediska britskému hospodářství neprospěla.