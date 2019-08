Na prahu recese. Britská ekonomika poprvé od roku 2012 poklesla

Do recese se britská ekonomika zatím nepropadla, to by muselo k oslabení dojít minimálně ve dvou čtvrtletích po sobě. Přesto čelí tamní hospodářství řadě rizik.

Propad přírůstku britského HDP do mínusu přichází po růstu o 0,5 procenta z prvních třech měsíců letošního roku, na němž se podepsalo hromadění zásob před původním termínem odchodu Británie z Evropské unie. Spojené království mělo Unii původně opustit 29. března, pak 12. dubna, načež se odchod posunul na 31. října.



Oslabení britské ekonomiky ve druhém čtvrtletí řadu odborníků překvapilo. Vývoj hrubého domácího produktu nedosáhl očekávání, například analytici v průzkumu agentury Reuters předpovídali stagnaci. V meziročním porovnání se hospodářský růst ve druhém čtvrtletí snížil na 1,2 procenta z 1,8 procenta v prvním kvartálu, a byl tak nejslabší od počátku roku 2018.

Vyhlídky do konce letošního roku jsou nejisté, vláda premiéra Borise Johnsona se totiž zavázala opustit Evropskou unii 31. října bez ohledu na to, zda dokáže zajistit novou dohodu. Zpomalila i světová ekonomika, z velké části kvůli obchodnímu konfliktu mezi Spojenými státy a Čínou.

Ekonomika zpomaluje už od referenda o brexitu

Britská centrální banka minulý týden předpověděla, že růst v současném čtvrtletí zrychlí jen mírně na 0,3 procenta a že růst za celý rok zpomalí na 1,3 procenta.

Z předchozích údajů byly již patrné značné problémy výrobního sektoru, když výrobci automobilů kvůli plánovanému březnovému brexitu přeložili na dřívější dobu každoroční roční odstávky. Červnová data z výroby však byla také nečekaně špatná a produkce za čtvrtletí se snížila nejrychlejším tempem od začátku roku 2009.

Od června 2016, kdy lidé v referendu rozhodli o odchodu země z EU, britská ekonomika zpomaluje, roční růst klesl z více než dvou procent před referendem na loňských 1,4 procenta.

Páteční data ukázala, že podnikatelské investice se ve druhém kvartálu snížily o 0,5 procenta, zatímco ekonomové očekávali pokles o 0,3 procenta. Výdaje domácností, které jsou oproti podnikatelským investicím odolnější, ve čtvrtletí stouply o 0,5 procenta díky poklesu nezaměstnanosti a růstu mezd.