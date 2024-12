Jít do dolu je jako loterie. Jak se žije ženám, které se v Amazonii prodávají

Dayane Leiteová se nikdy nechtěla živit svým tělem, ale v sedmnácti letech jí zemřel manžel a ona neměla z čeho zaplatit pohřeb. Její rodné město Itaituba v brazilském státě Para na severu země je centrem nelegálního obchodu se zlatem, a tak jí kamarádka navrhla, aby si peníze opatřila sexem s horníky hluboko v Amazonii.

„Jít do dolů je jako hodit si kostkou,“ říká Brazilka pro BBC. „Ženy jsou tam opravdu ponižovány. Mohou dostat facku a křičí na ně. Spala jsem v ložnici a jeden chlap vyskočil oknem a přiložil mi pistoli k hlavě. Myslí si, že když zaplatí, můžou ženy vlastnit.“

Nakonec úspěšně sehnala peníze na pohřeb a v osmnácti letech se jí narodilo první dítě. Posledních šestnáct let se stejně jako mnoho žen v Itaitubě pravidelně vrací do dolů, kde pracuje jako kuchařka, pradlena, barmanka a také jako sexuální pracovnice. Nyní musí živit sedmičlennou rodinu.

„Nebudu tvrdit, že to dělají všechny ženy ve městě, ale dost z nich se věnuje sexuálním službám. Je to tady tak nějak normální,“ říká Natalia Cavalcantová, která se začala živit sexem v odlehlé hornické osadě ve 24 letech.

Drsný život v dolech

Život v hornických koloniích v deštném pralese je drsný, většinu tvoří jen polní cesta, vesnické bary a kostel. Samotní horníci však žijí ještě dál, v chatrčích ze dřeva a plátna, bez elektřiny a obklopeni hady a jaguáry. Ženy pracující jako kuchařky musí v těchto táborech žít s nimi.

„Horníci se ve vesnici objeví vždy, když najdou zlato a mají peníze na útratu,“ dodává Natalia. Ještě než se vdala za majitele baru, vydělala spoustu peněz. Nyní má vlastní dům v Itaitubě, motorku a značné množství zlata, které někdy dostávala jako platbu za sex, vždy po dvou nebo třech gramech. Jejím cílem je studovat, stát se právničkou nebo architektkou. „Některé ženy v Itaitubě, přezdívané Gold Nugget City, si za vydělané peníze dokonce založily živnost,“ říká.

Zatímco škody na životním prostředí způsobené těžbou jsou dobře známé, údaje o násilí, sexuálním vykořisťování a obchodování s lidmi zůstávají z velké části nezveřejněny.

„Nelegální zlato z těchto dolů se obvykle přeznačí na zlato z licencovaného těžebního družstva a poté se vyveze a přemění na šperky a součástky do mobilních telefonů nebo jiného elektronického zboží,“ prozradil BBC jeden z obchodníků s drahými kovy. Třemi největšími odběrateli brazilského zlata jsou Kanada, Švýcarsko anebo Spojené království.

Když žena odmítne

Někdy ale tento typ byznysu zajde až příliš daleko. Loni lidé nalezli mrtvou šestadvacetileté Raielu Santosovou, která žila nedaleko zlatého dolu několik desítek kilometrů od Itaituby. Její sestra tvrdí, že jí nějaký muž nabídl peníze za sex a ona odmítla, proto ji později našel a ubil k smrti. „Denně umírá hodně žen,“ říká. „Narodila jsem se v dolech, vyrostla jsem v dolech a teď se v nich bojím žít.“

Plocha, kterou pokrývají brazilské nelegální zlaté doly, se během deseti let do roku 2023 více než zdvojnásobila na 220 tisíc hektarů. To je plocha větší než Velký Londýn. Nikdo neví, kolik žen v této oblasti pracuje, a dokonce ani to, kolik je zde nelegálních horníků. Brazilská vláda pouze uvádí, že tento počet se může pohybovat od 80 do 800 tisíc.

Vláda pod vedením prezidenta Luize Inácia Luly da Silvy sice podnikla kroky k uzavření nelegálních dolů a k tomu, aby obchodníci přestali vykupovat zlato, které se v nich těží. Vysoké ceny komodity ale stále nutí mnoho mužů zkoušet štěstí, uzavírá BBC.