Za záplavy v Brazílii může z velké části lidská ignorance, zjistila studie

Ničivá katastrofa si vyžádala 169 životů, tisíce lidí se ocitly bez střechy nad hlavou a dalším tisícům lidí záplavy zničily úrodu. Stovky tisíc lidí ve státě Rio Grande do Sul i v nedaleké Uruguayi se stále snaží vrátit svůj život do starých kolejí po měsíci vytrvalých lijáků. Ty vyhnaly z domovů 80 000 lidí a více než milion lidí připravily o základní služby, jako je elektřina nebo pitná voda. Pro Brazílii byly záplavy nejhorší, jaké kdy tuto zemi postihly, píše portál The Guardian.

Během vrcholu dešťů 1. května ve městě Santa Maria zaznamenali meteorologové 24hodinový srážkový rekord 213,6 mm. Během pouhých tří dnů zaplavily hlavní město státu Porto Alegre dvouměsíční deště, které proměnily silnice v řeky, fotbalové stadiony v jezera a poškodily mezinárodní letiště ve městě natolik, že zůstává zavřené.

Tým mezinárodních vědců ze společnosti World Weather Attribution, který studii vypracoval, předpověděl, že kalamity podobného rozsahu budou v budoucnu stále častější, pokud nedojde k razantnímu snížení emisí skleníkových plynů ohřívajících planetu.

Zábrany selhaly

Očekává se, že ekonomické náklady této katastrofy přesáhnou jednu miliardu dolarů (22,6 miliard Kč) a že neblahý dopad na zemědělství zvýší ceny rýže. Nejjižnější brazilský stát Rio Grande do Sul obvykle produkuje až 90 procent brazilské úrody i mléčných výrobků v celé zemi.

Přeměna regionu na zemědělský si přitom v minulosti vyžádala vysoké náklady. Autoři studie uvedli, že v posledních desetiletích byly přirozené protipovodňové ochrany, jako jsou lesy a bažiny na březích řek, vykáceny kvůli polím často v rozporu s nedostatečně dodržovanými předpisy o ochraně životního prostředí. Katastrofu v Porto Alegre zhoršila slabá protipovodňová ochrana, která měla odolat šesti metrům vody. Během katastrofy však začala selhávat už při 4,5 metrech.

Městské rady v posledních letech přitom omezily investice do těchto ochranných opatření i navzdory varování, že tato nízko položená, odlesněná oblast na křižovatce pěti velkých řek bude v důsledku narušení klimatu způsobeného člověkem stále více ohrožena povodněmi. Protipovodňové bariéry v hlavním městě státu nejenže nedokázaly zastavit stoupající vodu, ale také ji zadržely, a tak zpomalily proces vysychání a obnovy půdy.

Vědci tak potvrdili silný vliv člověka na důsledky této povodňové katastrofy. Ta nejjižnější brazilský stát postihla již počtvrté za poslední rok a půl.

Bude to ještě závažnější

Odborníci rovněž analyzovali čtyřdenní a desetidenní období záplav kombinací pozorování počasí s výsledky klimatických počítačových modelů. Změna klimatu způsobená člověkem podle nich způsobila, že extrémní srážky byly dvakrát až třikrát pravděpodobnější a asi o šest až devět procent intenzivnější. Tento vliv byl podobný přirozenému vlivu jevu El Niño.

Globální oteplování způsobilo nejen zvýšení četnosti a intenzity přívalových dešťů, ale také posunutí tropického pásu dále na jih. Ten působí jako stěna táhnoucí se přes střední Brazílii a blokující studené fronty z Antarktidy. V důsledku toho jsou záplavy, které se dříve vyskytovaly spíše severněji v Santa Catarině, nyní pravděpodobnější v Rio Grande do Sul. Zasaženo bylo více než 90 procent území státu, který má podobnou rozlohu jako Velká Británie.

Autoři dále uvedli, že globální oteplování také zvyšuje četnost jevů El Niño a La Niña spojované s extrémním počasím. V posledním desetiletí se podle nich vpodstatě nevyskytl žádný rok, kdy by žádný z těchto jevů nenastal.

Pravděpodobnost takové katastrofy by se v Rio Grande do Sul zvýšila 1,3 až 2,7krát, pokud by globální oteplování vzrostlo ze současné úrovně 1,2 °C na 2 °C, a to je stále pravděpodobnější. „Tyto události budou stále častější a závažnější,“ uzavírají odborníci.

Povodně jako past chudoby

„Tato studie potvrzuje, že lidská činnost přispěla k intenzivnějším a častějším extrémním jevům, což poukazuje na zranitelnost země vůči změně klimatu. Je nezbytné, aby si rozhodovací orgány a společnost tento nový normál uvědomily,“ uvedl výzkumný pracovník brazilského institutu pro výzkum vesmíru Lincoln Alves

Pro minimalizaci možných dopadů budoucích katastrof autoři nyní navrhují komplexnější městské plánování, větší investice do protipovodňové ochrany a větší pozornost věnovanou spravedlivému sociálnímu rozvoji. „Povodně mohou vytvořit past chudoby, v níž se v nejohroženějších oblastech nacházejí komunity s nízkými příjmy,“ dodávají autoři.

„Prioritou by měla být ochrana a posílení přírodních bariér, jako jsou lesy a bažiny,“ uvedla Regina Rodriguesová, výzkumná pracovnice z univerzity v Santa Catarina v jižní Brazílii. Změny ve využívání půdy podle ní přímo přispěly k rozsáhlým záplavám tím, že eliminovaly přirozenou ochranu a mohou zhoršit změnu klimatu zvýšením emisí.

Jako vždy je však nejdůležitějším opatřením rychlé omezení spalování fosilních paliv, které způsobuje po celém světě stále více problémů, uzavírá deník The Guardian.