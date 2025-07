Písek nekonečně dlouhých pláží v Riu je již mnoho let jakýmsi demokratickým tržištěm pod širým nebem. Prodavači se sem sjíždějí z chudých čtvrtí na kopcích, aby zákazníkům nabízeli židle a slunečníky, grilované maso a pivo, nebo dokonce fotbalové míče a plavky. Prodejci oblečení do pestrobarevných outfitů spolu s kreativními výzvami k upoutání pozornosti se stali součástí plážového koloritu Ria, píše americký list The New York Times.

Přestože je jejich fungování nedílnou součástí místní plážové kultury, nyní se to možná změní. Starosta Ria vydal nařízení, které upravuje, že 45 kilometrů pláží se bude řídit novými pravidly, které se dotknou prodejců, hlasité hudby i estetického vzhledu pláže. Mnozí obyvatelé se obávají, že krok úřadu změní plážovou kulturu Ria, jak ji znají.

Jednotný vzhled bez života

Na pobřeží Ria se momentálně nachází asi šest set plážových stánků zvaných „barracas“, tedy domečků, v nichž se půjčují lehátka a slunečníky a prodávají kokosové ořechy a také brazilský národní koktejl caipirinha.

Tyto stavby vyrůstají každé ráno a každý večer se zase demontují. Barracas již dlouho dodávají pobřeží pestrý vzhled, a to i svými kreativními reklamami nebo výraznými vlajkami.

Podle nových pravidel, která vstoupila v platnost tento měsíc, však musí stánky odstranit všechny vlajky a používat pouze standardizované černobílé nápisy se stejným písmem a velikostí. Výsledkem je jednotvárný estetický vzhled bez života, tedy pravý opak živé a rozmanité scény, kterou jsou pláže v Riu proslulé.

Jen málokterému návštěvníkovi pláže v Riu se to líbí. Starosta Ria Eduardo Paes uvedl, že cílem tohoto kroku je zabránit vizuálnímu znečištění. „Stánky mění největší hodnotu Ria de Janeira ve skutečný nepořádek,“ dodal starosta.

Konec vařené kukuřice

Nová vyhláška rovněž vyžaduje, aby prodejci na pláži získali licenci, což se zatím podařilo jen málokomu z nich. Zakazuje používat na pláži zařízení k přípravě jídla včetně plynových hořáků, grilů na dřevěné uhlí i polystyrenových chladicích nádob. To znamená faktický konec některých z nejznámějších plážových jídel: vařené kukuřice, krevet na špejli anebo grilovaného masa a sýra.

Někteří plážoví prodejci již dostali pokutu, jiné nová přísnější pravidla odradila. Jejich vymáhání je však nejednotné. Prodejci uvedli, že tato práce pro ně představuje jednu z mála možností, jak si vydělat na živobytí. Mnozí z nich říkají, že si mohou vydělat 10 až 100 dolarů denně, v závislosti na počasí.

Místostarosta Ria Eduardo Cavaliere však nová pravidla obhajuje. V jednom z rozhovorů uvedl, že jsou nutná k tomu, aby byl na někdy chaotické scéně zaveden určitý řád. Dodal však, že město bude hledat způsoby, jak prodejce udržet na pláži.

Rio de Janeiro se o podobná opatření pokoušelo již v minulosti. Starosta Paes kdysi pohrozil, že zakáže prodej ledového čaje, kdy obchodníci nosí na krku kovové nádoby s tímto nápojem. Později od toho po reakci veřejnosti ustoupil, místo toho z těchto prodejců nápoje udělal jediné licencované obchodníky na pláži.

„Ať uděláme cokoli, bude tu i nadále organizovaný chaos,“ říká místostarosta Cavaliere. Jak dodal, bydlí přímo u pláže Ipanema a jeho oblíbená plážová svačina – vařená kukuřice – je nyní zakázaná. „Musíme mít alespoň minimum pravidel,“ uzavřel podle amerického deníku.