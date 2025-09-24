Zemřel otec „houbovitých měst“. Čínský architekt zahynul v letadle v Brazílii

Při havárii malého letadla v Brazílii zahynuli dnes čtyři lidé, mezi oběťmi je i čínský architekt Jü Kchung-ťien. S odkazem na sdělení brazilského viceprezidenta Geralda Alckmina to uvedla agentura AP. Brazilský server G1 napsal, že mezi oběťmi jsou také dva brazilští dokumentaristé a pilot letadla.
Architektura houbového města. (24. září 2025).

Architektura houbového města. (24. září 2025). | foto: X:@Lucasssaraiva

Architekt Jü Kchung-ťien, tvůrce a propagátor konceptu takzvaných „houbových...
Snímek nehody letadla, ve kterém zahynul i architekt Jü Kchung-ťien, tvůrce a...
Architektura houbového města. (24. září 2025).
Rybníky a ostrůvky v parku „Fish Tail", který byl vybudován na místě bývalé...
K nehodě byl v úterý kolem 20:10 místního času (středa 02:10 SELČ) přivolán vojenský hasičský sbor. Pátrací a záchranná operace trvala přibližně devět hodin. Nehoda se stala, když se pilot pokoušel přistát na farmě ve spolkovém státě Mato Grosso do Sul ve středozápadní části země, kde se rozprostírají Pantanalské mokřady. Zatím není jasné, co havárii způsobilo.

Čínský architekt Jü Kchung-ťien byl tvůrcem a propagátorem konceptu takzvaných „houbovitých měst“ (sponge cities), jejichž cílem je zmírnit dopady klimatických změn a vytvořit sídla odolná vůči silným bouřím.

Jeho koncept spočívá ve vytvoření rozsáhlých ploch v centrech měst určených k zadržování vody místo jejího odvádění, což má města chránit před povodněmi. Tento koncept přijala kromě čínských měst i některá města v USA či Rusku, uvedla agentura Reuters.

Architektura houbového města. (24. září 2025).
Architekt Jü Kchung-ťien, tvůrce a propagátor konceptu takzvaných „houbových měst“. (24- září 2025).
Snímek nehody letadla, ve kterém zahynul i architekt Jü Kchung-ťien, tvůrce a propagátor konceptu takzvaných „houbových měst“. (24- září 2025).
Architektura houbového města. (24. září 2025).
Čínský architekt a brazilští filmaři byli součástí týmu, který natáčel dokument o Pantanalských mokřadech. Ty jsou největšími tropickými mokřady na světě.

Jü Kchung-ťien v rozhovoru s agenturou AP v roce 2022 kritizoval velkou část moderní asijské infrastruktury za to, že je postavena na principech importovaných z Evropy. Tyto principy podle něj nebyly vhodné pro monzunové klima, které panuje ve většině Asie.

Zemřel otec „houbovitých měst". Čínský architekt zahynul v letadle v Brazílii

Při havárii malého letadla v Brazílii zahynuli dnes čtyři lidé, mezi oběťmi je i čínský architekt Jü Kchung-ťien. S odkazem na sdělení brazilského viceprezidenta Geralda Alckmina to uvedla agentura...

24. září 2025  20:41

