K nehodě byl v úterý kolem 20:10 místního času (středa 02:10 SELČ) přivolán vojenský hasičský sbor. Pátrací a záchranná operace trvala přibližně devět hodin. Nehoda se stala, když se pilot pokoušel přistát na farmě ve spolkovém státě Mato Grosso do Sul ve středozápadní části země, kde se rozprostírají Pantanalské mokřady. Zatím není jasné, co havárii způsobilo.
Čínský architekt Jü Kchung-ťien byl tvůrcem a propagátorem konceptu takzvaných „houbovitých měst“ (sponge cities), jejichž cílem je zmírnit dopady klimatických změn a vytvořit sídla odolná vůči silným bouřím.
Jeho koncept spočívá ve vytvoření rozsáhlých ploch v centrech měst určených k zadržování vody místo jejího odvádění, což má města chránit před povodněmi. Tento koncept přijala kromě čínských měst i některá města v USA či Rusku, uvedla agentura Reuters.
Čínský architekt a brazilští filmaři byli součástí týmu, který natáčel dokument o Pantanalských mokřadech. Ty jsou největšími tropickými mokřady na světě.
Jü Kchung-ťien v rozhovoru s agenturou AP v roce 2022 kritizoval velkou část moderní asijské infrastruktury za to, že je postavena na principech importovaných z Evropy. Tyto principy podle něj nebyly vhodné pro monzunové klima, které panuje ve většině Asie.