Johnovi zbývalo jen několik dní do dovršení 16 let, když ho naverbovali k práci na brazilské kávové farmě, která zásobuje světový řetězec kaváren Starbucks. Krátce po svých narozeninách se vydal na 16hodinovou cestu autobusem na farmu ve státě Minas Gerais. Sotva do cíle přijel, zjistil, že nic z toho, co mu slíbili, se nevyplní.

Pracoval pod spalujícím sluncem od 5:30 ráno do 18 hodin večer, pouze s dvacetiminutovou pauzou na oběd. Při práci na plantáži neměl žádné ochranné pomůcky, dokonce ani rukavice. Za práci navíc nedostal zaplaceno, napsal britský portál The Guardian.

V červnu roku 2024 ho při jednom ze zátahů vůči nelegálním pracovníkům zachránily brazilské úřady. Oficiální zpráva dospěla k závěru, že John byl vystaven dětské práci v nebezpečných podmínkách a že on i další pracovníci byli vystaveni podmínkám podobným otroctví.

Tento týden podal John a sedm dalších brazilských pracovníků s podporou neziskové organizace International Rights Advocates (IRA) na americký kavárenský řetězec občanskoprávní žalobu. Požadují také finanční kompenzaci za újmu, kterou údajně utrpěli.

Ve čtvrtek pak organizace IRA a nezisková organizace Coffee Watch podaly stížnost u americké Celní a pohraniční stráže (CBP). Požadují zákaz dovouzu kávy a kávových produktů z Brazílie do USA, které byly zcela nebo částečně vyrobeny nucenou prací. Zákaz by měl platit i pro další velké společnosti jako Nestlé, Jacobs Douwe Egberts, Dunkin’, Illy a McDonald’s.

Ve stížnosti pak uvádějí příklady různých zásahů brazilských úřadů z posledních let. „Pokud se nám podaří přesvědčit úřady, může jít o zásadní změnu, protože brazilské úřady našly tisíce lidí v těchto podmínkách. Je zřejmé, že dosavadní opatření problém neřeší,“ uvedla Etelle Higonnetová, zakladatelka a ředitelka organizace Coffee Watch.

Lidé nemají jinou možnost

Podle Jorge Santose Filha, koordinátora organizace Adere, která pomáhá úřadům identifikovat oběti v nevhodných podmínkách, je kávový průmysl dlouhodobě postavený na vykořisťování černošských pracovníků. „Zejména ve venkovských oblastech lidem nic jiného nezbývá, protože nemají co jíst,“ uvedl Filho. Také on byl nejméně čtyřikrát vystaven nucené práci.

Všech osm pracovníků, kteří podali žalobu proti Starbucksu, žije v quilombech. Jde o historický termín označující osady založené uprchlými zotročenými lidmi v Brazíli, dnes se používá i pro černošské komunity v brazilském venkově i městech.

„Fakt, že si Starbucks účtuje třeba 6 dolarů za šálek kávy, kterou ve většině případů sklízeli nucení dělníci a děti, to už není jen kriminální čin – je to morálně odporné,“ uvedl výkonný ředitel IRA Terrence Collingsworth.

Žaloba i stížnost tvrdí, že navzdory záchranným operacím, po nichž jsou majitelé farem pokutováni a mohou být zařazeni na vládní „černou listinu“ zaměstnavatelů využívajících nucenou práci, Starbucks i další společnosti dál dovážejí kávu z těchto farem.

Kavárenský řetězec se nařčením brání. Poukázal na svůj soubor norem pro etické získávání zdrojů. „Základem našeho přístupu k nákupu kávy jsou Coffee and Farmer Equity Practices, jeden z prvních souborů etických standardů pro získávání kávy v odvětví, který byl spuštěn v roce 2004 a neustále se vylepšuje,“ uvedl mluvčí společnosti Starbucks.

„Systém Cafe Practices vyvinutý ve spolupráci s organizací Conservation International je ověřovací program, který hodnotí farmy podle ekonomických, sociálních a environmentálních kritérií – vše s cílem podporovat transparentní, ziskové a udržitelné pěstitelské postupy a zároveň chránit blahobyt pěstitelů kávy, pracovníků, jejich rodin a komunit,“ doplnil.