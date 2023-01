Argentina a Brazílie plánují společnou měnu, cesta k ní však bude dlouhá

O společné měně Brazílie a Argentiny se hovoří již delší dobu, nyní by ale podle agentury Europa Press mohl plán dostat jasnější obrysy, jelikož obě země mají levicové prezidenty. Nová měna by mohla v budoucnu nahradit brazilský real a argentinské peso a jmenovat by se měla sur. Zpočátku by ale fungovala současně s národními měnami.

„Nechci vytvářet falešná očekávání, jde o první krok na dlouhé cestě, kterou musí Latinská Amerika ujít,“ řekl deníku Financial Times argentinský ministr hospodářství Sergio Massa.

Dodal, že Evropě trvalo řadu let, než zavedla společnou měnu. I k ní vedla dlouhá a postupná cesta. Od roku 1979 byla zavedena společná zúčtovací jednotka ECU, v 90. letech EU vytvořila euro, které se zprvu používalo jen v bezhotovostním styku, a pak současně s ním byly načas v oběhu i národní měny. Plně do oběhu bylo euro zavedeno v roce 2002.

Někteří analytici mají však obavy z toho, že by se společnou měnou provázala největší latinskoamerická ekonomika, tedy ta brazilská, s ekonomikou argentinskou, které v předchozích letech několikrát hrozil státní bankrot a která je výrazně zadlužená.

Brazilský prezident Lula da Silva přiletěl do Argentiny v neděli, mimo jiné na setkání s tamním prezidentem Albertem Fernándezem. Deník El País připomněl, že tito dva levicoví politici mají velmi dobré osobní vztahy. Fernández mimo jiné Lulu v roce 2019, tehdy jako prezidentský kandidát, navštívil v brazilském vězení, kde byl kvůli korupci. Nejvyšší soud ale později verdikty nad Lulou zrušil kvůli předpojatosti soudce.