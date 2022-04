Rekordní kampaň autora fantasy příběhu přinesla 41,7 milionu dolarů

Sandersonova kampaň překonala dosavadního držitele rekordu za pouhé tři dny. Překonala tak částku 20,3 milionu dolarů, kterou v roce 2015 vygenerovala společnost Pebble Technology vyrábějící chytré hodinky.

Sanderson je uznávanou osobností v oblasti sci-fi a fantasy románů, od roku 2005 vydal více než 50 knih. Nejznámější je však díky vytvoření fiktivního světa Kosmír, v němž se odehrává většina jeho románů.

Je to už podruhé, co se Sanderson obrátil na platformu Kickstarter, aby vydal své dílo. V roce 2020 získal 6,7 milionu dolarů od téměř 30 tisíc podporovatelů, aby vydal v kůži vázané jubilejní desáté vydání svého románu „Cesta králů“.

Ti, kdo kampaň podpořili, získají od ledna 2023 přístup k těmto novým titulům v podobě digitálních elektronických knih, audioknih nebo tištěných knih podle výše svého příspěvku.

Fanoušci, kteří poslali částku nad požadovanou hranici budou v průběhu příštího roku dostávat osm měsíčních předplatitelských boxů s předměty souvisejícími se Sandersonovým dílem.

Díky úspěšnému financování projektu si Kickstarter vezme pětiprocentní poplatek z vybraných prostředků, tedy víc než dva miliony dolarů.

I česká verze má své rekordmany

Velmi podobně jako Kickstarter funguje česko-slovenská platforma Hithit. A v nedávné době na této české verzi také padl crowdfundingový rekord.

Držitelem je publikace Proměny světa, která se stala nejúspěšnější knihou v historii českého crowdfundingu, mezi další milionové projekty se v loňském roce zařadily pražský gym Železná koule nebo Velká obědová bichle, už dříve pak třeba ručně vyráběné boty Vasky.

„Česko-slovenský potenciál, co se týče pochopení crowdfundingu jako takového, však není vyčerpaný. Pořád to není první volba těch, kteří mají v hlavě nějaký nápad, ale nemají na něj peníze. Chceme, aby pochopili, že není třeba se nápadu vzdávat nebo chodit do banky, že z pohledu zisku peněz je tu jednodušší cesta,“ upozornil spoluzakladatel a jednatel největšího crowdfundingového portálu Hithit.cz Aleš Burger.