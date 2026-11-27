„Dohodli jsme se mimosoudně v nejlepším zájmu naší rodiny a nebudeme se k tomu dále vyjadřovat,“ uvedli Brad Pitt a Angelina Jolie ve společném prohlášení zveřejněném ve středu 25. listopadu. Dohoda ukončuje poslední velkou právní bitvu bývalého manželského páru, jehož rozvod byl dokončen na konci roku 2024. Podmínky vypořádání ani jeho důsledky na současnou vlastnickou strukturu vinařství zveřejněny nebyly.
Jádrem sporu bylo Château Miraval v Provence. Pitt a Jolie si rozsáhlé panství poblíž obce Correns nejprve v roce 2008 pronajali a později ho koupili. Podle odborného vinařského magazínu Decanter za něj zaplatili přibližně 40 milionů eur. Součástí nemovitosti jsou vinice, historické budovy i nahrávací studio. Právě v areálu Miravalu se dvojice v roce 2014 také vzala.
První víno zmizelo za pět hodin
Z celebritní investice se postupně stal úspěšný vinařský podnik. Brad Pitt a Angelina Jolie spojili síly s rodinou Perrinových, která stojí za renomovaným Château de Beaucastel a od roku 2012 se podílí na výrobě, kupážích i strategii značky Miraval.
Velkou pozornost vzbudil už první ročník rosé Miraval 2012. Když se na internetu objevilo k prodeji prvních 6 000 láhví, vyprodaly se během pěti hodin. Šest láhví tehdy stálo 105 eur (v přepočtu 2,5 tisíce korun). Dalších zhruba sto tisíc láhví směřovalo do restaurací a k obchodníkům s vínem.
Stoli Group
Lucemburská nápojová skupina je známá především vodkou Stoli, která se do roku 2022 prodávala pod plným názvem Stolichnaya. Po ruské invazi na Ukrajinu skupina značku přejmenovala na Stoli, aby se distancovala od Ruska; samotná vodka se přitom už od roku 2000 vyrábí a stáčí v Lotyšsku. Za skupinou stojí podnikatel Yuri (Jurij) Shefler.
Rozpad manželství slavných herců v září 2016 se ještě dlouho na vinařství neprojevil. Zlom přišel v roce 2021, kdy Angelina Jolie prodala svůj padesátiprocentní podíl společnosti Tenute del Mondo. Ta patří do skupiny Stoli Group a ve vinařském sektoru má podíly také v dalších prémiových značkách. Kupní cena zveřejněna nebyla.
Rok nato Brad Pitt napadl prodej žalobou. Podle něj měli s exmanželkou dohodu, že nikdo nemůže svůj podíl prodat bez souhlasu druhého. Tvrdil také, že původně také existovala dohoda, že podíl od Angeliny Jolie odkoupí on sám.
Herečka tuto interpretaci odmítala. Tvrdila mimo jiné, že jednání o prodeji jejího podílu Pittovi zkrachovala na podmínkách dohody o mlčenlivosti. Ještě na začátku roku 2025 zůstávalo vlastnictví Miravalu jednou z posledních nevyřešených otázek mezi bývalými manželi, přestože jejich rozvod už byl formálně uzavřen.
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Co dohoda znamená pro budoucí vlastnictví Château Miraval, zatím není jasné. Samostatný právní spor Brada Pitta se Stoli Group, vlastníkem vinařské skupiny Tenute del Mondo, podle dostupných informací pokračuje.
Vinařství mezitím dál rostlo
Právní spor provoz vinařství nezastavil. Tenute del Mondo po koupi podílu deklarovalo, že chce využít své distribuční sítě k dalšímu rozvoji značky Miraval.
Pitt mezitím pokračoval ve spolupráci s Perrinovými a rozvíjel také další části panství. Odděleně od společného provensálského vinařství rozvinul projekt Fleur de Miraval, zaměřený na růžové šampaňské. Vznikl ve spolupráci s rodinou Perrinových a šampaňským vinařem Rodolphem Pétersem a vyrábí se v Le Mesnil-sur-Oger v oblasti Champagne. Angelina Jolie se na něm nepodílela.
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V roce 2022 pak znovu otevřel Miraval Studios, které nechal zrekonstruovat společně s francouzským producentem Damienem Quintardem. Studio má mimořádnou historii: v minulosti zde nahrávali například Pink Floyd, AC/DC, The Cure, Sting nebo The Cranberries. Pink Floyd zde pracovali také na albu The Wall.
Samotný Miraval postupně přestal být vnímán pouze jako „víno Brada Pitta a Angeliny Jolie“. Vinařství si vybudovalo vlastní postavení především na trhu s provensálskými růžovými víny a jeho produkty získávaly příznivé hodnocení vinařských kritiků.
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Vinařský tisk přitom Pittovy projekty nevnímal jen jako celebritní marketing. Wine Spectator, který spolu s britským Decanterem patří mezi nejvlivnější specializované vinařské časopisy, věnoval v prosinci 2021 šampaňskému Fleur de Miraval samostatný článek. V něm popsal netradiční způsob výroby a spolupráci Pitta s vinaři Rodolphem Pétersem a Marlem Perrinem. A jejich cuvée ohodnotil 94 body ze 100. Lahev se prodávala za 350 dolarů.