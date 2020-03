Vyhodili ho za parodii s Hitlerem. Po dvou letech je vtipálek zpět v práci

Vyhazov vtipálka z australské pobočky společnosti BP se nekoná. Do nepříjemné situace se muž dostal poté, co vytvořil parodii na firmu a zasadil ji do známé scény s Adolfem Hitlerem z filmu Pád třetí říše. Přestože se zdálo, že ho žertík bude stát místo, příběh má nakonec šťastný konec.