Američané zahltili bowlingové herny. Největší provozovatel nyní míří na burzu

V Severní Americe společnosti patří celkem 321 bowlingových center (včetně těch, které jsou zatím v přípravě), podle zástupců firmy tak má pod sebou téměř osmkrát víc heren než její nejbližší konkurence.

Bowlero uvádí, že jeho tržby za třetí letošní kvartál jsou o více než 20 procent vyšší než za stejné období roku 2019. Ve čtvrtek firma otestuje svou popularitu i na Wall Streetu.

O záměru vstoupit na burzu firma informovala letos v červenci, místo „standardní” první veřejné nabídky akcií IPO však zvolila vstup přes takzvanou SPAC (Special Purpose Acquisition Company) společnost. Tedy firmu založenou čistě s úmyslem veřejného obchodování na burze. Společnosti tohoto typu existují pouze na papíře a po vstupu na burzu se s jinou firmou sloučí.

Výhodou SPAC je poměrně rychlá realizace vstupu na burzu, nevýhodou je poměrně nízká transparentnost pro investory. Bowlero se vrhá na Wall Street prostřednictvím spojení se SPAC firmou Isos Acquisition Corp, dohromady by měly mít hodnotu kolem 2,6 miliardy dolarů. Sloučení obou firem by se mělo uzavřít ve čtvrtek a na newyorské burze NYSE by tak mělo odstartovat obchodování s akciemi pod zkratkou BOWL.

Bowling jako nový wrestling?

Jedním z cílů firmy je dostat na obrazovky sportovních kanálů víc bowlingových přenosů. Jak uvedl finanční ředitel Bowlera Brett Parker pro stanici CNN pomoct jí má vlastnictví asociace PBA, která sdružuje americké profesionální hráče bowlingu. A také zkušenosti Michelle Wilsonové a George Barriose, kteří stojí za SPAC společností Isos. Oba jsou bývalí vedoucí představitelé americké společnosti WWE (World Wrestling Entertainment), která organizuje populární zápasy ve wrestlingu.

„Bowling si musí zachovat svou integritu, ale můžeme jej udělat zajímavějším. A oni (Wilsonová a Barrios) vědí, jak vzít něco, co se spíše specifickým produktem a udělat z něj mainstreamovou záležitost,” tvrdí Parker.

Přestože je Bowlero největší firmou svého druhu na světě, podle Parkera má ještě spoustu prostoru pro další růst. Brousí si zuby například na 3 500 nezávislých heren v USA, které by mohly přejít pod její křídla. „Jedná se o značně roztříštěné odvětví zralé na skupování provozoven, pokračujeme také ve výstavbě nových center,” uvedl Parker před měsícem.

Popularita bowlingu i dalších !hospodských sportů” je v USA na vzestupu, píše server Axios. A to zejména mezi mladými lidmi, kteří hledají společenskou zábavu, která neobnáší pouze sezení v baru.