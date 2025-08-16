Ačkoli má tradiční kukuřičná whisky zrající v opálených dubových sudech kořeny sahající až do 18. století, ikonickým symbolem Ameriky se stala až v roce 1964. Tehdy totiž Kongres schválil zákon, který ji prohlašoval za „charakteristický produkt Spojených států,“ píše BBC.
Trendy se ale mění a na konci 20. století to vypadalo, že je už zlatavý nápoj „out“. Svou roli v tom hrají i generační posuny, kdy mladí lidé odmítali pít to, co jejich rodiče.
Když se ovšem svět zotavil z recese v roce 2008, zahájil bourbon cestu zpět na výsluní. Jeho cena byla příznivá a v roce 2013 stát Kentucky přijal zákon, který společnostem usnadnil nákup a další prodej archivních lahví. Tím se otevřel trh s luxusními sběratelskými kousky.
Z některých výrobců se staly celebrity a lidé začali lahve nakupovat jako investice. Podle společnosti ISWR vzrostl celosvětový prodej bourbonu mezi lety 2011 až 2020 o sedm procent, což je více než trojnásobek předchozího desetiletí.
„Všichni z bourbonu šíleli a zacházeli s ním jako s komoditou nebo akciemi,“ vzpomíná manažer torontského baru Little Sister Robin Wynne. „Lidé sem chodili jako prospektoři a snažili se prodat lahve za dvojnásobnou i trojnásobnou cenu.“
Z vrcholu zpátky na dno
Ale jako většina tržních bublin, i tato musela prasknout. Během pandemie covidu se zavíraly bary a s tím přišel i výrazný pokles tržeb. Do toho zasáhla vysoká inflace a mnoho konzumentů muselo místo oblíbeného druhu whisky zvolit levnější alternativu. Případně se alkoholu úplně vzdát.
Celá situace vedla k tomu, že se růst prodeje bourbonu v letech 2021 až 2024 zpomalil na pouhá dvě procenta. A poslední ránou byla celní válka amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Většina kanadských provincií v odvetě úplně pozastavila dovoz amerických alkoholických nápojů. Jenže právě tato země tvořila deset procent veškerých příjmů Kentucky z prodeje kukuřičného destilátu.
„Je to ještě horší než samotné celní problémy. Doslova nám to bere tržby a stahuje produkty z regálů. Je to velmi nepříjemná reakce,“ stěžoval si v březnu Lawson Whiting, který působí jako generální ředitel společnosti Brown-Forman. Ta stojí například za značkami Jack Daniel’s, Woodford Reserve nebo Old Forestor.
Po vzoru Skotska
Ekonomická nejistota si už vyžádala své první oběti. Alkoholový gigant Diageo oznámil, že tržby kentuckého lihovaru Bulleit klesly v tomto fiskálním roce o 7,3 procent. Společnost Campari, která vlastní značku Wild Turkey, zase uvedla, že za posledních šest měsíců klesl prodej jejich bourbonu o 8,1 procent.
LMD Holdings v červenci podali návrh na vyhlášení konkurzu, a to pouhý měsíc po otevření lihovaru v Danville v Kentucky. Na jaře skončila v nucené správě firma Garrard County Distilling a mateřská společnost Jack Daniel’s uzavřela továrnu na výrobu sudů.
„Úplného dna jsme ale zatím pořád nedosáhli. Byl bych překvapen, kdyby už k dalším bankrotům nedošlo,“ řekl BBC prezident IWSR Marten Lodewijks.
Bourbon se podle něj stal obětí svého vlastního úspěchu. „I když je současná situace náročná, může vést k různým inovacím. Když ve Skotsku během druhé poloviny 20. století klesl prodej whiskey, lihovary nechaly přebytečné zásoby zrát. To pomohlo vytvořit současný trh s prémiovou, vyzrálou skotskou whiskey,“ popisuje.
To dokládá i současná situace v Kanadě, kde se místní lihovary rozhodly experimentovat s výrobními metodami, aby jejich whisky získala podobnou chuť jako americký bourbon.
„Celní válka měla ve výsledku na kanadský trh skutečně pozitivní vliv. Máme dostatek surovin na výrobu nápoje a nemusíme tak být závislí na Spojených státech,“ uzavírá Robin Wynne.