Botulotoxin v dětských výživách. Amerikou otřásá kauza přiotrávených kojenců

Jan Dvořák
  20:00
Spojenými státy rezonuje kauza botulotoxinu nalezeného v kojeneckých výživách. Dosud skončilo v amerických nemocnicích kvůli otravám 31 dětí v patnácti státech, mnoho z nich dokonce na jednotkách intenzivní péče. Společnost ByHeart, která je výrobcem zdravotně závadného produktu, svoji vinu přiznala a padly už i první žaloby.
Dóza s dětskou výživou značky ByHeart, která byla nedávno stažena z prodeje....

Dóza s dětskou výživou značky ByHeart, která byla nedávno stažena z prodeje. (12. listopadu 2025) | foto: AP

Kojenecká výživa značky ByHeart byla stažena z regálů obchodu Walmart v...
Čtyřměsíční Piper Everettová, která je stále v péči lékařů v nemocnici v...
Čtyřměsíční Piper Everettová, která je stále v péči lékařů v nemocnici v...
Američanka Yurany Dexterová drží svou čtyřměsíční dceru, která byla nedávno...
8 fotografií

První problémy zaznamenal mladý pár Tony Barber a Thalie Floresová v průběhu října. Necelý měsíc po narození jejich syna Alessandra, který si zvykl na láhev s výživou každé tři hodiny přesně na minutu, vypil 90 ml kojenecké výživy značky ByHeart. Brzy poté však nepřijímal již žádnou potravu. Dítě nebylo schopné zavřít ústa kolem savičky a jeho pláč zeslábl. „Bylo to jen dlouhé tiché sténání,“ říká otec.

Po návštěvě pediatra lékař rodičům doporučil, aby vzali dítě na pohotovost. Tam lékaři oznámili rodičům několik možných příčin jeho nemoci. Patřil mezi ně botulismus nebo vzácné a závažné degenerativní nebo metabolické poruchy. „Všechno to byly strašné předpovědi diagnózy,“ uvedla matka dítěte.

Lékaři nakonec dítěti podali antitoxin proti botulismu a brzy nato se jeho stav začal pomalu začal zlepšovat. Státní zdravotní úřad později otestoval jak jeho stolici, tak i načaté balení kojenecké výživy. Zjistil, že oba vzorky byly pozitivní na botulotoxiny. Manželé neváhali a okamžitě podali federální žalobu proti výrobci.

Matka později uvedla, že si vybrali kojeneckou výživu této značky proto, že byla uváděna na trh jako produkt blízký mateřskému mléku, organický a jediný vyrobený z plnotučného mléka. „Provedli jsme veškeré rešerše produktů na trhu a důvěřovali jsme této společnosti. Jediné, co jsme mu dali, ho otrávilo,“ řekla. Alessandro je nyní již doma z nemocnice a jeho stav se postupně zlepšuje, píše web The New York Times.

Jsou výrobky stažené?

Dosud skončilo v amerických nemocnicích 31 dětí v patnácti státech, mnoho z nich dokonce na jednotkách intenzivní péče. Příznaky otrav byly u všech byly podobné. Zeslábly a nebyly schopné polykat.

„Právě jsme se dozvěděli, že testy identifikovaly Clostridium botulinum v některých vzorcích naší kojenecké výživy ByHeart,“ uvedla americká společnost na svou obranu. O těchto zjištěních okamžitě informovala Federální úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a podle vlastního vyjádření pracuje na vyšetření celé události. „Provádíme také průběžné testy k identifikaci zdroje a zajišťujeme, aby se podobná událost již znovu nestala,“ dodal výrobce.

Zákaz vstupu, mrtvé ryby i vodní ptáci. V hostivických rybnících je otrávená voda

Přestože společnost již stáhla všechny šarže svého přípravku a federální úřady varovaly spotřebitele, aby nepoužívali žádný z kojeneckých přípravků značky ByHeart, státní potravinářští inspektoři podléhající FDA však v posledních dnech zjistili, že některé plechovky tohoto přípravku jsou stále v prodeji v obchodech Walmart, Target a Kroger, uvedla agentura.

Naštěstí žádné úmrtí

„Zatím jsme nezaznamenali žádné úmrtí, což nás opravdu velmi těší,“ říká doktorka Jennifer Copeová, která vede vyšetřování ohniska nákazy v Centru pro kontrolu a prevenci nemocí. Každoročně lidé agentuře nahlásí přibližně 150 až 180 případů otravy botulotoxinem u kojenců. Ohniska nákazy související s kojeneckou výživou jsou však podle ní bezprecedentní a zcela nepřijatelná.

Společnost ByHeart je nováček na americkém trhu. Prodává své kojenecké výživy teprve tři roky a propaguje svůj produkt jako organickou kojeneckou výživu na přírodní bázi. Výrobce má pouze nepatrný podíl na trhu s kojeneckými výživami, asi kolem jednoho procenta.

Generální ředitel společnosti ByHeart je Ron Belldegrun, který firmu založil společně se svou sestrou po úspěšné kariéře ve finančnictví. Společnost začala svou výživu prodávat přímo spotřebitelům v roce 2022. Tehdy americké rodiny zoufale hledaly kojeneckou výživu kvůli jejímu velkému nedostatku na trhu. Od té doby společnost začala prodávat svou výživu na Amazonu, v Targetu a u dalších významných maloobchodníků.

Porušení předpisů

Americký deník New York Times minulý týden informoval, že společnost ByHeart měla problémy s výrobou ve svém závodě v Readingu v Pensylvánii již v minulosti. Ačkoli výrobce tvrdil, že tento závod nevyráběl kojeneckou výživu spojenou s vypuknutím kauzy s botulotoxinem, firma ho na začátku tohoto roku provoz uzavřela. Inspektoři FDA zde totiž zjistili mnohá porušení bezpečnostních a zdravotních předpisů včetně tisíců mrtvých brouků ve výrobní oblasti anebo plísně v nádrži na čistou vodu.

Botulotoxin

známý také jako „klobásový jed“, je silný neurotoxin produkovaný bakterií Clostridium botulinum.

Je zodpovědný za závažné onemocnění zvané botulismus, které může vést k paralýze a v krajním případě i ke smrti.

V malých, zředěných dávkách se však používá v lékařství a kosmetice k léčbě vrásek a nadměrného pocení tím, že dočasně paralyzuje svaly.

Inspekční zprávy navíc ukazují, že firma měla problémy s výrobou od samého začátku. Inspekce a varovný dopis od FDA podrobně popisovaly obavy ohledně bakterie Cronobacter sakazakii, která je pro kojence smrtelná a která byla nalezena v závodě společnosti a v hotovém kojeneckém mléku.

Společnost ByHeart v minulosti podle varovného dopisu vydaného FDA agentuře oznámila, že tyto nálezy byly výsledkem kontaminace v nezávislé testovací laboratoři. Laboratoř, která nebyla v dopise jmenována,však toto tvrzení popřela.

Kromě nyní uzavřeného závodu v Readingu v Pensylvánii provedla FDA v posledních dnech také inspekci dalších závodů společnosti v Iowě a Oregonu, odkud si odvezla hotové plechovky s práškovým mlékem k testování.

Nemůžeme kauzu ignorovat

Vypuknutí kauzy otrav novorozenců znepokojilo odborníky na bezpečnost potravin. Někteří uvedli, že FDA měla více poučit se z krize s kojeneckou výživou v roce 2022, kdy hygienické problémy a stížnosti spotřebitelů způsobily nedostatek tohoto produktu na trhu.

FDA ve své zprávě doporučila reformy, který by výrobci toho produktu měli akceptovat. Cílem snahy úřadů je aktualizovat složení kojenecké výživy tak, aby nebyly kontaminované s bakteriemi ani jinými látkami.

„Zpráva odrážela spoustu zkušeností z toho, co se v minulosti pokazilo a co musíme zlepšit,“ řekl mluvčí ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb Andrew Nixon. „Jen ji odložit a zcela ignorovat, co se děje, je opravdu krátkozraké,“ uzavřel podle amerického deníku.

Většina tepláren příští rok zdraží jen o inflaci, případně vůbec

ilustrační snímek

Část tepláren v Česku v příštím roce zdraží své dodávky o úroveň inflace, další část naopak žádné zvyšování cen nechystá. Výjimkou bude několik menších tepláren, které kvůli nákupům emisních...

21. listopadu 2025  10:02

Trump zrušil cla na dovoz potravin z Brazílie. V USA zlevní káva či hovězí

Zemědělský stroj na kávové farmě poblíž hlavního města Brasília v Brazílii (15....

Americký prezident Donald Trump zrušil čtyřicetiprocentní cla na dovoz potravinářských produktů z Brazílie. Ta je pro Spojené státy významným dodavatelem kávy, hovězího či kakaa. Vysoká cla se...

21. listopadu 2025  9:58

