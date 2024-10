Pohádkový poklad. Maďaři se chystají vykutat zlato za miliardy eur

S novými informacemi o maďarských zlatých zásobách přišel web hellovidek.hu.

Ten vedle teoretického maximálního množství zlata a stříbra udává i realističtější prognózu, kterou Varga čerstvě představil. Podle ní by se v následujících dvanácti letech mělo z dolů v Börzsöny vytěžit tisíc tun zlata a tisíc tun stříbra. To vše na ploše zhruba dvanácti čtverečních kilometrů a v hloubce do sto metrů.

Toto množství vzácných kovů prokázaly podle Vargy už i kontrolní vrty, maximální možná síla celého naleziště vychází z předběžného geologického snímkování NASA a sondy ho zatím nepotvrdily.

Pokud vše půjde podle plánů a úřady udělí Vargovi všechna potřebná povolení, měly by první zlaté a stříbrné cihličky opustit maďarské slévárny za šest až sedm let. V první fázi počítá Vargova společnost se zaměstnáním zhruba 380 až 400 lidí, postupně by se jich ale do těžby a zpracování mělo zapojit až 1 400.

Nedojde k narušení přírody

Varga také pro web zdůraznil, že zpracování zlata a stříbra se obejde bez využití kyanidů a nedojde ani k narušení přírody v národním parku, který pokrývá většinu území pohoří Börzsöny.

Maďarská média se odvolávají také na dlouhou tradici těžby na území bývalého Uherska.

Web divany.hu například uvádí, že mezi 13. a 16. stoletím pocházelo z Uher 80 procent drahých kovů vydolovaných v Evropě. Připomíná tehdejší havířská centra Selmecbánya, Körmöcbánya a Besztercebánya - která se ovšem po 1. světové válce ocitla mimo maďarské území jako Banská Štiavnica, Kremnica a Banská Bystrica.