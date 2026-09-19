Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Čína se stala borůvkovou velmocí. Západní firmy bojují o své odrůdy

Autor:
  17:00

Fotogalerie4

Borůvky Driscoll’s v regálu v supermarketu v Šanghaji (23. července 2026) | foto: Profimedia.cz

Čína se během několika let stala největším producentem borůvek na světě. Rychlou expanzi ale provázejí i případy nelegálního množení chráněných západních odrůd. Americká ovocnářská firma Driscoll’s už kvůli tomu v Číně podala více než dvacet žalob a tamní soudy v některých případech rozhodly proti domácím pěstitelům.

„Samotný obrovský počet nelegálních školek a výsadeb znamená, že tisíce hektarů nelegálních plantáží budou dál fungovat a další tisíce budou přibývat,“ varovala mezinárodní oborová organizace International Blueberry Organization.

Od roku 2010 produkce borůvek v Číně vzrostla pětadvacetinásobně. V roce 2021 Čína předstihla Spojené státy a stala se největším světovým producentem borůvek. Do roku 2025 už její roční produkce dosahovala dvojnásobku produkce USA, píše americký portál The Wall Street Journal.

Ovocnáři kvůli mrazům přijdou na tržbách o 1,3 miliardy. Největší škody hlásí jablka

Americká ovocnářská společnost Driscoll’s vstoupila na čínský trh zhruba před patnácti lety, kdy byly borůvky v zemi ještě poměrně okrajovým ovocem. Firma vsadila na to, že z nich udělá nový masový trend.

Společně s popularitou borůvek přibývala i místní konkurence, což pro čínské spotřebitele znamenalo záplavu levných borůvek. Ceny borůvek v Číně se od začátku boomu snížily o polovinu nebo i více. Pro téměř všechny účastníky borůvkového byznysu se zároveň situace změnila v tvrdý boj.

„Samozřejmě pak celé odvětví během velmi krátké doby exploduje, ale zároveň to vede k cenové válce,“ uvedl pekingský investor Jack Ču, který si prostřednictvím své firmy Lanxing Agriculture pronajal 100 hektarů půdy a investoval do rozsáhlého pěstitelského provozu. Podle něj prodejní cena borůvek z Jün-nanu klesla ze 45 dolarů za kilogram v roce 2021 na letošních 15 dolarů.

Číňané mají chuť na durian. Páchnoucí ovoce tvoří základ miliardového byznysu

Borůvkový boom přilákal i drobné místní pěstitele. Například pětatřicetiletý Čche Č’-chan, který dříve obsluhoval bagry, řekl, že se o rozmachu dozvěděl od přátel. Investoval 180 000 dolarů do malé technologicky vyspělé farmy využívající kapkovou závlahu. První úrodu sklidil loni a nyní doufá, že se mu investice brzy vrátí. Další rozšiřování ale neplánuje, protože podle něj je trh už nasycený.

Podezření na nelegální množení

S růstem konkurence se ale vyostřil i spor o to, jaké odrůdy čínští pěstitelé používají. Západní firmy začaly mít podezření, že někteří čínští pěstitelé nelegálně rozmnožují jejich chráněné odrůdy. Některé proto zahájily vlastní vyšetřování.

Například španělská Planasa si najala soukromé vyšetřovatele, kteří se v čínských školkách vydávali za běžné pěstitele, nakupovali podezřelé sazenice a nechávali je geneticky testovat. V jednom konkrétním sporu pak soud na základě DNA testů a přiznání pěstitele rozhodl, že většina rostlin v dané školce byla pěstována nelegálně.

Nadúroda durianů v Malajsii srazila ceny. Někteří prodejci je rozdávají zdarma

Čínští producenti se ale podle The Wall Street Journal postupně naučili na podobné kontroly reagovat. Neznámým zájemcům odmítají poskytovat vzorky a někteří podle západních firem míchají chráněné odrůdy s jinými rostlinami, což ztěžuje dokazování jejich původu.

Spor o chráněné odrůdy řeší i společnost Driscoll’s, která už v zemi podala více než dvacet žalob kvůli podezření, že místní firmy neoprávněně získávaly a rozmnožovaly jeho chráněné odrůdy. Ve dvou případech podle bývalého šéfa Sorena Bjorna uspěl. Společnost zároveň doufá, že se v Číně zlepší ochrana práv k chráněným odrůdám.

The Wall Street Journal poukázal na to, že příběh borůvek není ojedinělý. Čína podobně posiluje také například v produkci avokáda, durianu nebo rajčatového protlaku. „Tohle je zkrátka Čína. Jakmile se Čína rozhodne něco pěstovat ve velkém, svou produkcí rychle zastíní ostatní země,“ uvedl David Smith, poradce pro ovocnářský průmysl v Šanghaji.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Ruský airbus už čtyři roky chátrá na letišti v Ženevě. Šíří se z něj nesnesitelný zápach

Premium
Airbus A321-211 (VP-BOE) na odstavné ploše ženevského letiště (25. března 2022)

Na ženevském letišti už více než čtyři a půl roku stojí Airbus A321 ruských aerolinek Aeroflot. Letadlo uvázlo ve Švýcarsku hned po začátku ruské invaze na Ukrajinu a následném uzavření evropského...

Konec kolon a zbytečného stání na semaforech. Novinka zkracuje příjezd k obchodnímu centru

Nové napojení vjezdu k Metropoli Zličín z Rozvadovské spojky. Brána s...

Řidiči přijíždějící k obchodnímu centru v Praze na Zličíně od pátečního rána nemusejí stát v dlouhých kolonách. Po letech příprav a téměř roční realizaci se otevřel druhý vjezd a výjezd k Metropoli....

Ropná krize je tady, varují těžaři. Bílý dům přesto tvrdí, že potrvá jen krátce

ilustrační snímek

Ropný trh se dostává do stále větších problémů. Zásoby paliv ve světě klesají, prostor pro využití rezerv se zmenšuje a další výpadky dodávek přicházejí právě v době, kdy cena ropy znovu překročila...

Šef ŘSD: Potřebujeme i třetí okruh kolem Prahy, desítky kilometrů od metropole

Vysíláme
Hostem Rozstřelu je Radek Mátl, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic.

Česko zažívá jeden z největších dálničních boomů ve své historii. Šéf ŘSD Radek Mátl v Rozstřelu promluvil o cenách dálnic, dostavbě Pražského okruhu i plánech na další dálniční síť. Praha podle něj...

Lidl v Německu nasadil kamion bez řidiče. Zboží vozí přímo do prodejny

ilustrační snímek

Německý řetězec Lidl nasadil do zásobování jedné ze svých prodejen autonomní elektrický nákladní vůz bez klasické kabiny. Kamion švédské společnosti Einride, který jezdí v Hesensku, a to i v běžném...

Čína se stala borůvkovou velmocí. Západní firmy bojují o své odrůdy

Borůvky Driscoll’s v regálu v supermarketu v Šanghaji (23. července 2026)

Čína se během několika let stala největším producentem borůvek na světě. Rychlou expanzi ale provázejí i případy nelegálního množení chráněných západních odrůd. Americká ovocnářská firma Driscoll’s...

19. září 2026

Teploty změnily nákupní návyky Britů. Řetězce se snaží adaptovat

Obchod Marks & Spencer na Oxford Street v Londýně (20. července 2026)

Horké léto ovlivnilo nákupní zvyklosti Britů. Zatímco prodej čaje a některých potravin klesl, ventilátory, klimatizace a zmrzlina z obchodů mizely rychleji. Řetězce se tak připravují na to, že počasí...

19. září 2026

Důvěra v dolar slábne. Čína a Rusko hledají cesty mimo americký systém

ilustrační snímek

Amerika byla pro světové investory dlouho symbolem stability. Peníze mířily do dolaru, státních dluhopisů i tamních finančních trhů hlavně ve chvílích, kdy jinde rostla nejistota. Teď se tento obraz...

19. září 2026

Keňané roky psali referáty pro zahraniční studenty. Teď jim vzala práci AI

ilustrační snímek

Umělá inteligence už neohrožuje pouze práci v tradičních odvětvích. S klesající poptávkou se totiž potýkají i lidé z Keni, Indie nebo Filipín, kteří se živí psaním esejů pro zahraniční studenty.

19. září 2026

Německo mění pravidla placení. Podniky budou muset přijímat i digitální platby

ilustrační snímek

Německé restaurace a obchody, které dnes přijímají pouze hotovost, budou muset od příštího roku nabídnout i možnost digitální platby. Počítá s tím spolkové ministerstvo financí. Možnost zaplatit...

19. září 2026

Zákaz vývozu hovězího rozhořčil Brazilce. EU jim ničí image

ilustrační snímek

Sotva před několika měsíci oschnul inkoust na obchodní dohodě mezi EU a uskupeními zemí Jižní Ameriky, tzv. Mercosurem, přišlo pro tamní farmáře vystřízlivění. EU už v květnu vyřadila Brazílii ze...

19. září 2026

Sazby hypoték míří k šesti procentům. Splátky vyskočí o tisíce korun

Premium
ilustrační snímek

Začátek září přinesl další zdražení hypoték, když úroky vystoupaly na nejvyšší hodnoty za poslední dva roky. Ještě na jaře se přitom čekalo zlevňování. Pak ale válka zablokovala Hormuzský průliv a...

19. září 2026

Volkswagen srazil výhled ziskové marže, kvůli Porsche a Číně. Akcie prudce oslabily

ilustrační snímek

Automobilový koncern Volkswagen snížil odhad ziskové marže na letošní rok na nejvýše jedno procento z dříve očekávaných čtyř až 5,5 procenta. Na vině jsou miliardové odpisy v souvislosti s dceřinou...

18. září 2026  20:19

Izolace Íránu se dále prohlubuje. Jeho aerolinky zrušily lety do sousedních zemí

Letoun Airbus íránských aerolinek Mahan Air

Nejvýznamnější íránská letecká společnost Mahan Air oznámila, že přestane létat do sousedních zemí Turecka a Ománu. Stalo se tak něco málo přes týden po oznámení nových omezení v důsledku americké...

18. září 2026

Čína proměnila svou slabinu v přednost. Díky zásobám dokáže hýbat cenami ropy

Celkový pohled na rafinerii ropy společnosti Sinopec Jinling Petrochemical...

Ještě před několika lety patřila závislost na dovážené ropě k největším slabinám asijské velmoci. Válka s Íránem ale ukázala, že Peking svou pozici výrazně změnil. Díky rozsáhlým zásobám a nižší...

18. září 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Lepší proces registrace i úprava koridorů. Pražské letiště řeší fronty na příletech

ilustrační snímek

Letiště Praha zavede opatření pro omezení aktuálních front na příletech, jako je úprava koridorů, zlepšení procesu registrace ve spolupráci s cizineckou policií nebo nasazení pracovníků pomáhajících...

18. září 2026  17:58

Vývoz švýcarských hodinek roste čtvrtý měsíc v řadě, pomáhá hlavně Asie

Hodinář pracuje na strojku v závodě švýcarského výrobce hodinek Maurice de...

Vývoz švýcarských hodinek v srpnu meziročně vzrostl o 9,1 procenta a kladný vývoj pokračoval už čtvrtý měsíc v řadě. Růst podpořily především Čína, Japonsko a Singapur, zatímco vývoz do Spojených...

18. září 2026  15:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet