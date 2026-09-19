Čína se stala borůvkovou velmocí. Západní firmy bojují o své odrůdy

„Samotný obrovský počet nelegálních školek a výsadeb znamená, že tisíce hektarů nelegálních plantáží budou dál fungovat a další tisíce budou přibývat,“ varovala mezinárodní oborová organizace International Blueberry Organization.
Od roku 2010 produkce borůvek v Číně vzrostla pětadvacetinásobně. V roce 2021 Čína předstihla Spojené státy a stala se největším světovým producentem borůvek. Do roku 2025 už její roční produkce dosahovala dvojnásobku produkce USA, píše americký portál The Wall Street Journal.
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Americká ovocnářská společnost Driscoll’s vstoupila na čínský trh zhruba před patnácti lety, kdy byly borůvky v zemi ještě poměrně okrajovým ovocem. Firma vsadila na to, že z nich udělá nový masový trend.
Společně s popularitou borůvek přibývala i místní konkurence, což pro čínské spotřebitele znamenalo záplavu levných borůvek. Ceny borůvek v Číně se od začátku boomu snížily o polovinu nebo i více. Pro téměř všechny účastníky borůvkového byznysu se zároveň situace změnila v tvrdý boj.
„Samozřejmě pak celé odvětví během velmi krátké doby exploduje, ale zároveň to vede k cenové válce,“ uvedl pekingský investor Jack Ču, který si prostřednictvím své firmy Lanxing Agriculture pronajal 100 hektarů půdy a investoval do rozsáhlého pěstitelského provozu. Podle něj prodejní cena borůvek z Jün-nanu klesla ze 45 dolarů za kilogram v roce 2021 na letošních 15 dolarů.
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Borůvkový boom přilákal i drobné místní pěstitele. Například pětatřicetiletý Čche Č’-chan, který dříve obsluhoval bagry, řekl, že se o rozmachu dozvěděl od přátel. Investoval 180 000 dolarů do malé technologicky vyspělé farmy využívající kapkovou závlahu. První úrodu sklidil loni a nyní doufá, že se mu investice brzy vrátí. Další rozšiřování ale neplánuje, protože podle něj je trh už nasycený.
Podezření na nelegální množení
S růstem konkurence se ale vyostřil i spor o to, jaké odrůdy čínští pěstitelé používají. Západní firmy začaly mít podezření, že někteří čínští pěstitelé nelegálně rozmnožují jejich chráněné odrůdy. Některé proto zahájily vlastní vyšetřování.
Například španělská Planasa si najala soukromé vyšetřovatele, kteří se v čínských školkách vydávali za běžné pěstitele, nakupovali podezřelé sazenice a nechávali je geneticky testovat. V jednom konkrétním sporu pak soud na základě DNA testů a přiznání pěstitele rozhodl, že většina rostlin v dané školce byla pěstována nelegálně.
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Čínští producenti se ale podle The Wall Street Journal postupně naučili na podobné kontroly reagovat. Neznámým zájemcům odmítají poskytovat vzorky a někteří podle západních firem míchají chráněné odrůdy s jinými rostlinami, což ztěžuje dokazování jejich původu.
Spor o chráněné odrůdy řeší i společnost Driscoll’s, která už v zemi podala více než dvacet žalob kvůli podezření, že místní firmy neoprávněně získávaly a rozmnožovaly jeho chráněné odrůdy. Ve dvou případech podle bývalého šéfa Sorena Bjorna uspěl. Společnost zároveň doufá, že se v Číně zlepší ochrana práv k chráněným odrůdám.
The Wall Street Journal poukázal na to, že příběh borůvek není ojedinělý. Čína podobně posiluje také například v produkci avokáda, durianu nebo rajčatového protlaku. „Tohle je zkrátka Čína. Jakmile se Čína rozhodne něco pěstovat ve velkém, svou produkcí rychle zastíní ostatní země,“ uvedl David Smith, poradce pro ovocnářský průmysl v Šanghaji.