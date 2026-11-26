Podle odhadu banky Barclays připadla na investice do umělé inteligence za uplynulých 12 měsíců zhruba čtvrtina růstu americké ekonomiky. Pokud by bublina kolem AI splaskla, Spojené státy by podle ekonoma Jeremyho Steina mohly utrpět větší ránu než po pádu internetových akcií na začátku tisíciletí.
Boom AI táhne USA. Jeho konec může bolet víc než splasknutí dot-com bubliny
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