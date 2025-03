Falešné recenze i byty, které nejsou. Booking musí zvýšit ochranu, zjistilo šetření

Kontrola britské organizace Which? zjistila, že Booking.com provozuje snadno napadnutelný systém zasílání zpráv a že nedokáže odfiltrovat podvodné nabídky. Nedostatečná kontrola totožnosti majitelů pronajímaných nemovitostí tak vystavuje uživatele zbytečnému nebezpečí, píše portál EuroCity News.

„Tento nedostatek řádné kontroly totožnosti vede k záplavě pochybných nabídek. Když jsme v létě 2024 hledali v recenzích slovo ,scam‘, našli jsme stovky recenzí, ve kterých si lidé stěžovali, že zaplatili za ubytování, které ve skutečnosti neexistovalo,“ uvedla organizace.

„V rámci tohoto šetření jsme 52 těchto nabídek odeslali na Booking.com. Ta většinu z nich odstranila, ale sdělila nám, že většinou nešlo o skutečné podvody, pouze o majitele, kteří opomněli vypnout dostupnost, když ubytování ukončovali.

Když však Which? v listopadu provedla další kontrolu, zjistila, že naprosto stejný problém trvá i nadále. 36 ubytovacích zařízení mělo stovky negativních recenzí poukazujících na to, že jde o podvod.

Místo pokoje ordinace

Brit Peter Walsh a jeho žena se obrátili na Which? poté, co se v srpnu stali obětí podvodu. Rezervovali si přes platformu apartmán pro cyklistickou dovolenou v Normandii. Když však později přijeli na místo, našli něco jiného, než jim Booking slíbil. „Vypadalo to spíše jako zubařská ordinace než jako rekreační dům,“ vzpomíná klient.

Pár zažil další šok, když jim společnost Booking.com sice sdělila, že případ vyšetřuje, ale peníze jim nevrátila. „Teprve když jsme ji kontaktovali o dva měsíce později, dostali jsme své peníze zpět,“ říkají zklamaní cestovatelé. Booking.com podle nich zcela rezignoval na jakoukoli péči o zákazníky. „Měli jsme pocit, že s námi společnost jedná s opovržením a pohrdáním,“ uvedli.

Společnost Which? rovněž informovala, že bezpečnostní systémy Bookingu nejsou dostatečně silné na to, aby dokázaly zabránit podvodníkům v nabízení neexistujícího ubytování na stránkách nebo v nabourání se do skutečných nabídek.

Portál na svou obranu uvedl, že pro to, aby zabránil takovým podvodům, omezuje novým hostitelům přijímání plateb předem, dokud nemají rezervace a recenze. Which? tvrdí, že ani to pro podvodníka není nepřekonatelná překážka.

„Na Booking.com jsme viděli pronájem v Glasgow, který měl pouze dvě recenze od lidí, kteří tam skutečně bydleli,“ napsali další zájemci o ubytování. Poté si jeden recenzent za druhým začali stěžovat, že se s nimi nikdo nesetkal a že se k objektu vůbec nemohli dostat.

„Po několika měsících měl tento pronájem 36 jednohvězdičkových recenzí, téměř všechny komentáře si stěžovaly, že je to podvod a že jim Booking nevrátil peníze. Booking.com opět odstranil inzerát teprve až po intervenci Which?

Nebereme to na lehkou váhu

Podle společnosti Which? je znepokojující, že na Booking.com proklouzává tolik podvodů. „Domníváme se, že existuje několik základních změn, které by společnost měla provést, aby omezila podvody na svých stránkách včetně zavedení kontroly totožnosti hostitelů předtím, než se jejich nabídky objeví na síti, povinného nastavení dvoufaktorového ověřování pro všechny uživatele stránek a zákazu používání externích odkazů ve zprávách.

Společnost Which? je rovněž toho názoru, že Booking.com by měl aktivně prošetřovat nabídky, u nichž se objevuje více recenzí tvrdících, že jde o podvod. Také by měl přijmout opatření, pokud jej uživatelé upozorní, že ubytování neexistuje, není ve skutečnosti otevřeno k podnikání nebo jde o podvod.

Booking.com na svou obranu uvedl, že je hluboce odhodlán chránit zákazníky před podvody a podvodníky. „Online podvody jsou bohužel bojem, kterému čelí mnoho odvětví, nicméně díky robustním bezpečnostním opatřením, která máme zavedena, a našemu neustálému úsilí o jejich zlepšování jsme schopni odhalit a zablokovat naprostou většinu podvodných aktivit,“ dodala společnost.

Proces ověřování nabídek ubytování bereme podle vlastního vyjádření vážně a během registrace, po odeslání a před tím, než se nabídky stanou rezervovatelnými, máme zavedeno několik kontrol a prověrek. „V ojedinělých případech, kdy podvodník najde způsob, jak dočasně obejít naše kontroly, se snažíme tuto činnost co nejrychleji ukončit a postiženým zákazníkům rychle poskytnout podporu,“ uzavřel Booking.com podle portálu EuroCity News.