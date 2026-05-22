Ruský Davos poctí po letech zástupce USA. Místo ekonoma dorazí odborník na umění

  17:03
Na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru (SPIEF), kterému se přezdívá ruský Davos, bude letos po devíti letech zástupce Spojených států. Zúčastní se ho šéf Americké komise pro výtvarné umění Rodney Mims Cook. Tato komise například schválila plány amerického prezidenta Donalda Trumpa na výstavbu tanečního sálu v Bílém domě nebo plány chystaného vítězného oblouku ve Washingtonu.

Petrohradské ekonomické fórum (15. června 2022) | foto: Reuters

Cook podle webu The Moscow Times ruské státní agentuře RIA řekl, že s jeho účastí na SPIEF souhlasí jak organizační výbor fóra, tak americké ministerstvo zahraničí.

„Jsem pozvaný na plenární jednání a na projev prezidenta (Vladimira) Putina. A budu tam,“ řekl Cook. Uvedl také, že má v plánu sejít se s ruskou ministryní kultury Olgou Ljubimovovou.

Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum se koná od 3. do 6. června. Posledním zástupcem americké vlády, který se ho zúčastnil, byl v roce 2017 někdejší velvyslanec v Rusku John Tefft.

Vladimire Vladimiroviči, dodržujme zákony. Rus v Ermitáži usedl na trůn, pak tasil nůž

Do invaze na Ukrajinu, kterou Rusko zahájilo v únoru 2022, se do Petrohradu sjížděly stovky zástupců amerického byznysu. Kvůli ruské invazi ho ale zástupci Západu bojkotují.

Kreml tvrdí, že americké a evropské firmy stále mají o SPIEF zájem, mnoho z nich se ale snaží o své účasti na něm nemluvit veřejně.

The Moscow Times píší, že Cook v roce 2017 vystoupil s projevem v petrohradském muzeu Ermitáž. Americkou komisi pro výtvarné umění vede od letošního ledna, jmenoval ho do ní Trump.

