Cook podle webu The Moscow Times ruské státní agentuře RIA řekl, že s jeho účastí na SPIEF souhlasí jak organizační výbor fóra, tak americké ministerstvo zahraničí.
„Jsem pozvaný na plenární jednání a na projev prezidenta (Vladimira) Putina. A budu tam,“ řekl Cook. Uvedl také, že má v plánu sejít se s ruskou ministryní kultury Olgou Ljubimovovou.
Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum se koná od 3. do 6. června. Posledním zástupcem americké vlády, který se ho zúčastnil, byl v roce 2017 někdejší velvyslanec v Rusku John Tefft.
|
Vladimire Vladimiroviči, dodržujme zákony. Rus v Ermitáži usedl na trůn, pak tasil nůž
Do invaze na Ukrajinu, kterou Rusko zahájilo v únoru 2022, se do Petrohradu sjížděly stovky zástupců amerického byznysu. Kvůli ruské invazi ho ale zástupci Západu bojkotují.
Kreml tvrdí, že americké a evropské firmy stále mají o SPIEF zájem, mnoho z nich se ale snaží o své účasti na něm nemluvit veřejně.
The Moscow Times píší, že Cook v roce 2017 vystoupil s projevem v petrohradském muzeu Ermitáž. Americkou komisi pro výtvarné umění vede od letošního ledna, jmenoval ho do ní Trump.