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Bohatý Singapur dusí toxický smog. Požáry v Indonésii ohrožují i závody F1

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  18:09
Žena s rouškou odpočívá na lavičce ve smogem zasaženém Singapuru 9. října 2026

Žena s rouškou odpočívá na lavičce ve smogem zasaženém Singapuru 9. října 2026 | foto: AP

Smog v singapurské Marina Bay Sands 9. října 2026
Smog v centru Singapuru 9. října 2026
Marina Bay v Singapuru 9. října 2026
Dělníci skotačí v centru Singapuru před závody F1 9. října 2026
12 fotografií
Singapur, jedno z nejbohatších měst světa, se potýká s mimořádně znečištěným ovzduším. Hustý toxický opar sem přinášejí požáry v sousední Indonésii, kde se letos očekávají kvůli klimatickému jevu El Niño obzvlášť intenzivní ohně. Smog zahalil mrakodrapy a může ovlivnit doprovodný program víkendové Velké ceny formule 1.

Singapur, významné světové finanční centrum s hrubým domácím produktem přesahujícím 650 miliard dolarů ročně, se v pátek zařadil na první místo žebříčku nejvíce znečištěných měst světa, píše CNN.

Podle švýcarské monitorovací společnosti IQAir dosáhl index kvality ovzduší (AQI) v pátek dopoledne hodnoty 216, která odpovídá kategorii „velmi nezdravé“ ovzduší.

Příčinou je hustý smog, který do městského státu přichází z požárů v sousední Indonésii. Znečištění zasáhlo také malajsijské hlavní město Kuala Lumpur, které se v žebříčku IQAir umístilo na druhém místě.

Žena s rouškou odpočívá na lavičce ve smogem zasaženém Singapuru 9. října 2026
Smog v singapurské Marina Bay Sands 9. října 2026
Smog v centru Singapuru 9. října 2026
Marina Bay v Singapuru 9. října 2026
12 fotografií

Nad Singapurem se vytvořil neprůhledný opar, v němž se známé panorama města včetně mrakodrapového komplexu Marina Bay Sands proměnilo v pouhé obrysy. Situace je o to nepříjemnější, že městský stát s 6,21 milionu obyvatel právě hostí řadu významných akcí, včetně mezinárodních konferencí a prestižní noční Velké ceny formule 1.

Hoří rašeliniště i půda pro palmový olej

Singapur a sousední Malajsie se se znečištěním ovzduší způsobeným indonéskými požáry potýkají téměř každý rok. Ohně obvykle vypukají během období sucha, kdy se v Indonésii vypalují rozsáhlé plochy půdy a odvodňují rašeliniště, aby vznikl prostor pro komerční plantáže.

Významnou roli hraje produkce palmového oleje, který se používá v široké škále výrobků, od instantních nudlí až po zubní pasty. Vypalování půdy je levným způsobem, jak připravit území pro zemědělské využití, požáry se však často vymknou kontrole. Hořící rašeliniště navíc produkují velké množství kouře, který může vítr přenášet na stovky kilometrů.

Letos by situaci mohl ještě zhoršit očekávaný mimořádně silný jev El Niño. Jde o přirozenou klimatickou odchylku spojenou se změnami teploty povrchových vod v tropické části Tichého oceánu, která ovlivňuje počasí v mnoha částech světa. V Indonésii může přinášet výrazně sušší podmínky, a tím zvýšit riziko vzniku rozsáhlých požárů i jejich dalšího šíření.

Singapurský Národní úřad pro životní prostředí ve čtvrtečním oznámení uvedl, že zaznamenal středně husté až husté kouřové vlečky přicházející z jižní a střední části Sumatry a ze západního Kalimantanu, tedy oblastí Indonésie.

„Za současných jihovýchodních až jižních větrů může kouřový opar nadále postupovat směrem k Singapuru,“ upozornil podle CNN úřad.

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Smog může zasáhnout program formule 1

Zhoršená kvalita ovzduší přichází v době, kdy se Singapur připravuje na jeden z největších sportovních podniků roku. Noční závod formule 1 v ulicích města patří k nejvýraznějším událostem kalendáře a kromě samotného závodění nabízí také rozsáhlý hudební a zábavní program.

Mezinárodní automobilová federace FIA ve čtvrtek podle agentury Reuters upozornila, že smog by mohl ovlivnit venkovní doprovodné akce. Samotného závodu by se však současná situace podle federace dotknout neměla.

Organizátoři zatím změny programu neplánují. Singapurská společnost Singapore GP v pátek televizi CNN sdělila, že „v současné době neexistují žádné plány na úpravu našich zábavních aktivit“ během závodního víkendu.

Diváky mají bavit například americká zpěvačka Janet Jacksonová nebo rocková skupina The Killers.

Nejde přitom o první případ, kdy kvalitu ovzduší během singapurské Velké ceny komplikují požáry v Indonésii. Hustý opar zahalil závodní okruh také v letech 2015 a 2019. V obou případech se závody uskutečnily.

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Singapurská turistická centrála nicméně v pátek uvedla, že úřady mají připravené postupy pro různé stupně znečištění. „Akční plány jsou připraveny v závislosti na intenzitě kouřového oparu,“ sdělila CNN.

Závažnější dopady už mezitím zaznamenávají v sousední Malajsii. Tamní ministerstvo školství během tohoto týdne uzavřelo školy v několika státech, protože se situace se znečištěným ovzduším zhoršovala.

Případ znovu ukazuje, jak výrazně mohou požáry v jednom státě zasahovat do života v celé oblasti jihovýchodní Asie. Kouř se nezastavuje na státních hranicích a ohrožuje nejen zdraví obyvatel, ale také turistický ruch, sportovní akce a každodenní fungování velkých měst.

Pro Singapur, který se dlouhodobě profiluje jako moderní a prosperující metropole, představuje opakující se smog také připomínku toho, že ani značné bohatství nedokáže samo o sobě ochránit město před ekologickými problémy v jeho okolí, uzavírá CNN.

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