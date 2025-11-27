Ve městech jako Hörjong a Hjesan se prudce zvýšil přeshraniční obchod. Celní úřady hlásí rostoucí počet luxusních výrobků dovezených čínskými obchodníky. Mezi zbožím, které nyní volně putuje do Severní Koreje, je především kosmetika a parfémy značky Chanel, které se dříve pašovaly v malých množstvích pouze jako dárky pro vysoké úředníky. Zatímco celníci tvrdě postupují proti výrobkům s popisky v korejštině, výrobky s popisky v cizích jazycích procházejí přes hranice relativně hladce.
Média informovala, že členové nové bohaté třídy, obecně známí jako „donžu“, nyní sami nakupují luxusní značky z celého světa. V Sinuidžu, které hraničí s čínskou prefekturou Tan-tung, se s příchodem zimy staly mezi bohatými ženami populární především kožichy. Severokorejky mají také rády rtěnky a podkladové krémy, protože dodávají nositelkám dobrý vzhled, aniž by byly příliš výstřední, a lze je nanášet po celý den.
„Parfémy mají výraznou a jemnou vůni, která po nastříkání doma vydrží dlouho,“ uvedl zdroj. Podkladová báze značky Chanel stojí v Severní Koreji asi 1 000 čínských jüanů (3 000 Kč), zatímco parfém stojí v závislosti na množství mezi 750 a 1 250 jüany (2 200–3 700 Kč).
„Luxusní značky, jako jsou tyto, se do země dostávají prostřednictvím státních pašeráckých tras,“ uvedl zdroj ze severokorejské provincie Rjanggang. „Bohatí chtějí používat všechny produkty, o kterých se říká, že jsou dobré, bez ohledu na cenu. Jsou obzvláště zvědaví na Chanel, protože se říká, že tato značka je lepší než jihokorejské produkty.“ Kosmetika a parfémy značky Chanel, které se dostávají do Severní Koreje, však zahrnují i padělky vyrobené v Číně.
Chudí naopak strádají
Zatímco elity s politickými konexemi hromadí další bohatství díky rozšiřujícímu se obchodu s Čínou, životní podmínky obyčejných obyvatel ve stejných pohraničních oblastech se povážlivě zhoršují.
Zdroj z provincie Rjanggang sdělil deníku Daily NK, že mnoho domácností si již nemůže v příbytcích dovolit ani základní zimní izolaci. „V předchozích letech rodiny v tomto ročním období obvykle v bytech instalovaly plastové folie, ale letos v zimě je cena příliš vysoká a mnoho z nich si je nemůže dovolit koupit,“ uvedl zdroj.
V jedné čtvrti města Hjesan, ve které žije asi třicet domácností, si nové plachty mohly koupit pouze tři, zatímco dvě domácnosti znovu použily starý materiál z loňského roku. Plastové plachty stojí přibližně 15 000 severokorejských wonů (350 Kč) za metr čtvereční, což zhruba odpovídá ceně půl kila rýže na místních trzích – to je cena, kterou si mnozí nemohou dovolit vzhledem k přetrvávajícímu nedostatku potravin.
Odborníci poznamenávají, že ačkoli sociální nerovnost vznikla již na počátku 21. století s rozvojem černého trhu, nedávná politizace kapitálu představuje pro režim nová rizika. Bohaté skupiny s politickými konexemi posílily svou ekonomickou moc, zatímco chudí lidé jsou vůči systému stále více rozhořčeni.
Hong Min, vedoucí výzkumný pracovník Korejského institutu pro národní sjednocení, nedávno uvedl, že rozšíření ekonomické spolupráce mezi Severní Koreou a Čínou vytvořilo struktury umožňující politickým kapitalistům hromadit větší zisky.
„Pokud se již tak hluboký pocit deprivace mezi běžnými obyvateli bude dále prohlubovat, roste také pravděpodobnost vážné nespokojenosti veřejnosti,“ uzavřel podle severokorejského deníku.