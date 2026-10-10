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Luxusní resorty už ultraboháče nebaví. Platí miliony za světová prvenství

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  10:00
Expediční tábor ve vnitrozemí Antarktidy, kde Eyos Expeditions pořádá výpravy.

Expediční tábor ve vnitrozemí Antarktidy, kde Eyos Expeditions pořádá výpravy. | foto: Eyos Expeditions

Ani v extrémních podmínkách nemusí klienti slevovat z komfortu. Součástí výprav...
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Ubytování během těchto výprav bývá často za hranicí představ obyčejných...
Společnost, která podobné výlety organizuje, dokáže zorganizovat i stravování...
13 fotografií
Soukromé tryskáče, superjachty ani pětihvězdičkové resorty už některým ultrabohatým lidem nestačí. Novým symbolem luxusu se stávají dobrodružné expedice do odlehlých míst, někdy i s ambicí dosáhnout světového prvenství. Specializované firmy si za takové zážitky účtují miliony dolarů.

„Mimořádně majetní a velmi úspěšní lidé už vůči části luxusu ve svém světě otupěli. Bydleli již ve Four Seasons i v Mandarin Oriental a všechno jim začalo připadat stejné a uniformní. Hledají proto větší pestrost a hlubší smysl toho, co dělají,“ říká Nick Davies, výkonný ředitel společnosti Cookson Adventures, která nabízí dobrodružné expedice.

Ty mohou mít podobu zcela unikátních cest. Může jít například o cestu na místo, které dosud nikdo nenavštívil, nebo o aktivitu či výkon, který tam předtím ještě nikdo neuskutečnil, píše agentura Bloomberg.

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Klienti společnosti v minulosti například přejeli na elektrickém hydrofoilu jezero na Islandu, pomáhali v Indonésii vypouštět do volné přírody žraloky leopardí nebo se nechali z jachty dopravit vrtulníkem k odlehlé sopce, kde následně strávili noc v táboře.

„Pro některé lidi je důležitá prestiž a pozornost okolí. Chtějí po sobě něco zanechat. U jiných je to téměř vnitřní potřeba a celá zkušenost pro ně má i duchovní rozměr,“ říká Rob McCallum, spoluzakladatel společnosti Eyos Expeditions z amerického Seattlu. Ta se rovněž specializuje na luxusní expedice do odlehlých a obtížně dostupných oblastí.

Její klienti se například dostali do nejhlubších míst všech pěti oceánů, lyžovali v odlehlých oblastech Antarktidy, kam je dopravily vrtulníky, nebo projeli Severozápadním průjezdem přes kanadské arktické souostroví na superjachtě.

Výprava stojí miliony

Ani v extrémních podmínkách nemusí klienti slevovat z komfortu. Součástí výprav mohou být špičkoví kuchaři nebo dočasná luxusní zázemí s tekoucí teplou vodou. „Vždycky říkáme, že pokud máte skvělé jídlo, kvalitní povlečení, dobrou kávu a třeba i příjemný koktejl, může zážitek působit luxusně,“ říká Davies.

Na přípravě expedic se podílí také řada jiných specialistů od bývalých vojáků a horolezců přes odborníky na ponorky a logistiku až po odborníky na volně žijící živočichy.

Tomu odpovídají i ceny takových zážitků. Podle Daviese průměrná výprava společnosti Cookson Adventures stojí přibližně 500 000 dolarů (10,8 milionu Kč), zatímco expedice usilující o světové prvenství se mohou blížit dvěma milionům dolarů (43 milionů Kč).

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Podobně vysoké částky si účtuje i společnost Eyos Expeditions. Ponor k dosud neprozkoumanému vraku vyjde zhruba na 500 tisíc dolarů, zatímco pokus o první přejezd Antarktidy na sněžném skútru stojí kolem 2,4 milionu dolarů (51,7 milionu Kč). Výstup na vrchol, na který dosud nikdo nevystoupil, může být dokonce ještě dražší.

„Lidé chtějí být jedineční,“ říká čtyřiašedesátiletý dobrodruh Chris Brown. Podle něj přináší nákup dalších hodinek či auta stále menší uspokojení, zážitky jsou však jiné. „Zůstanou ve vás a dají vám historky, které můžete vyprávět v hospodě,“ zmínil Brown, který se snaží jako první člověk navštívit všech osm světových pólů nedostupnosti, tedy míst, která jsou nejobtížněji dosažitelná kvůli své odlehlosti od konkrétních geografických linií.

Od roku 2019 jich zdolal sedm. Mezi nimi i oceánský pól nedostupnosti Point Nemo v jižním Pacifiku, kam se vydal s pomocí společnosti Eyos Expeditions a cesta mu zabrala tři týdny na moři.

Podle zástupců společností někteří klienti přicházejí již s konkrétní představou, jiní se naopak obracejí na organizátory s otázkou, co ještě zbývá objevit nebo dokázat. Eyos Expeditions i Cookson Adventures si proto vedou seznamy možných expedic a světových prvenství, o která se dosud nikdo nepokusil.

Právě u takových výprav ale bývá obtížné odhadnout všechna rizika. „U světových prvenství nemáte k dispozici žádnou případovou studii, ze které byste mohli čerpat, ani žádný návod. Učíte se za pochodu a tím výrazně roste riziko,“ uvedl McCallum.

Peníze, odborné znalosti a důkladná příprava sice mohou rizika výrazně omezit, nikdy je však nelze zcela vyloučit. Pokud organizátoři považují plánovanou expedici za příliš nebezpečnou, mohou ji odmítnout.

Společnost Eyos Expeditions se například odmítla podílet na navrhované cestě do Severní Koreje. Kvůli obavám o bezpečnost odmítla také spolupráci se společností OceanGate, která s ponorkou Titan vozila klienty k vraku lodi Titanic. Ponorka Titan v červnu 2023 během sestupu k vraku Titaniku implodovala pod tlakem vody a všech pět lidí na palubě zahynulo.

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