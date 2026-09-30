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Boeing získal zakázku na stíhačku nové generace pro námořnictvo USA za 431 miliard korun

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  0:25aktualizováno  6:03
Letouny F-35 páté generace, o které má zájem Česká republika

Letouny F-35 páté generace, o které má zájem Česká republika | foto: Lockheed Martin

Továrna „Air Force Plant 4“ na výrobu letounů F-35 v texaském Fort Worth
Továrna „Air Force Plant 4“ na výrobu letounů F-35 v texaském Fort Worth
Letouny F-35 páté generace, o které má zájem Česká republika.
Továrna „Air Force Plant 4“ na výrobu letounů F-35 v texaském Fort Worth
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Americké ministerstvo zahraničí oznámilo, že zakázku na novou generaci stíhaček pro námořnictvo USA získal Boeing, přičemž kontrakt má v úvodní fázi hodnotu 20 miliard dolarů, tj. v přepočtu přibližně 431 miliard korun.

Boeing v soutěži na vývoj testovacího letounu pro námořnictvo porazil konkurenta Northrop Grumman. Program by se z úvodních 20 miliard dolarů mohl rozrůst na stovky miliard dolarů (biliony Kč) s tím, jak se bude zvyšovat výroba a jak budou přicházet možné objednávky ze zahraničí.

Boeing dodá americké armádě podle tendru z loňského roku takzvanou šestou generaci stíhaček. Bojové letouny šesté generace budou mít stejně jako nynější generace technologii stealth, tedy budou těžko zachytitelné radarem, a budou mít i další schopnost včetně značně delšího doletu.

Program označovaný jako NGAD (Next Generation Air Dominance - další generace vzdušné převahy) je pokládán za nástupce letounů F-22 od společnosti Lockheed Martin po roce 2030.

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