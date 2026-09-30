Boeing získal zakázku na stíhačku nové generace pro námořnictvo USA za 431 miliard korun

Boeing v soutěži na vývoj testovacího letounu pro námořnictvo porazil konkurenta Northrop Grumman. Program by se z úvodních 20 miliard dolarů mohl rozrůst na stovky miliard dolarů (biliony Kč) s tím, jak se bude zvyšovat výroba a jak budou přicházet možné objednávky ze zahraničí.
Boeing dodá americké armádě podle tendru z loňského roku takzvanou šestou generaci stíhaček. Bojové letouny šesté generace budou mít stejně jako nynější generace technologii stealth, tedy budou těžko zachytitelné radarem, a budou mít i další schopnost včetně značně delšího doletu.
Program označovaný jako NGAD (Next Generation Air Dominance - další generace vzdušné převahy) je pokládán za nástupce letounů F-22 od společnosti Lockheed Martin po roce 2030.