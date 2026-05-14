Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Boeing musí rodině oběti letecké nehody zaplatit odškodné přes miliardu korun

Autor: ,
  14:14
Letecká společnost Boeing bude muset vyplatit odškodné ve výši 49,5 milionu dolarů příbuzným 24leté Američanky, která zahynula při havárii letadla Boeing 737 MAX 8 společnosti Ethiopian Airlines v roce 2019. Tehdy zemřelo celkem 157 lidí. Ve středu večer o tom rozhodla porota amerického federálního civilního soudu v Chicagu, informovala agentura AFP.
V Etiopii se krátce po startu z hlavního města Addis Abeby zřítilo letadlo se...

V Etiopii se krátce po startu z hlavního města Addis Abeby zřítilo letadlo se 157 lidmi na palubě. (10. března 2019) | foto: Reuters

Truchlící účastníci pohřbu obětí havárie letounu Boeing 737 Max 8 (17. března...
Truchlící účastníci pohřbu obětí havárie letounu Boeing 737 Max 8 (17. března...
Truchlící účastníci pohřbu obětí z havarovaného letounu Boeing 737 Max 8 (17....
Truchlící účastníci pohřbu obětí havárie letounu Boeing 737 Max 8 (17. března...
24 fotografií

Porota, která zasedala přibližně dvě hodiny, rozhodla, „že celková výše škody utrpěné žalující stranou dosáhla 49,5 milionu dolarů“, uvádí dokument zveřejněný soudem.

„Je nám velmi líto všech, kteří přišli o své blízké při letech Lion Air 610 a Ethiopian Airlines 302,“ reagovala společnost Boeing v prohlášení zaslaném agentuře AFP. „Ačkoli jsme dosáhli mimosoudních dohod téměř ve všech případech, rodiny mají plné právo obrátit se na soudy a my toto jejich právo respektujeme,“ dodala firma.

Odborníci analyzují černé skříňky z boeingu. Mohlo jít o technický problém

Obě nehody vyvolaly desítky civilních žalob ze strany příbuzných obětí. Téměř všechny byly vyřešeny mimosoudními dohodami. V případě Samyi Stumové se však její rodiče a dva bratři nedokázali s Boeingem dohodnout na výši odškodného před zahájením procesu, který začal 4. května výběrem poroty.

O dva dny později tak začal soudní proces, v němž právník rodiny argumentoval tím, že se společnost Boeing dopustila nedbalosti a její letadlo nebylo bezpečné. Havárii se podle právního zástupce dalo zabránit.

Po pádu etiopského boeingu zemřelo všech 157 lidí, včetně čtyř Slováků

Samya Stumová nastoupila 10. března 2019 na let ET302, který se zřítil krátce po startu z Addis Abeby. Americký výrobce už v roce 2019 přiznal, že k této nehodě přispěl software zabraňující ztrátě vztlaku, stejně jako v případě nehody letadla Boeing 737 MAX 8 indonéské letecké společnosti Lion Air z 29. října 2018. Obě letecká neštěstí si vyžádala celkem 346 obětí.

10. března 2019
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Jak se nakupuje v Lidlu v italských Benátkách. Některé cenovky potěší, jiné překvapí

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí...

Benátky nemusí hned znamenat jen drahé restaurace a turistické ceny. Stačí navštívit tamní supermarket Lidl, kde se dá nakoupit podobně jako v Česku. Regály nabízejí levné víno, těstoviny za pár...

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

Noblesa na českých kolejích. Jak vypadá jízda jídelním vozem z roku 1906

Vlaková souprava vedená parní lokomotivou 431.032 zvanou Ventilovka a...

Na pražské hlavní nádraží se na několik dubnových večerů vrátila noblesa starých jídelních vozů. Historický vůz Ringhoffer z roku 1906, parní lokomotiva i čtyřchodové menu nalákaly cestující, kteří...

Čínská automobilka JAC Motors vstoupila na český trh. Míří do klíčových regionů

Luxusní sedany Maextro S800 čínské automobilky JAC Motors. (18. června 2025)

Na českém trhu začala působit další čínská značka - JAC Motors. Nabídne osm modelů od městského elektromobilu přes rodinné SUV po užitkový valník.

Pije Sydney Sweeney plzeň? Česká stopa v americkém seriálu vzbudila zvědavost

V Euforii se objevilo české pivo. Známé značku si lidé všimli ve scéně se...

Pozornost všímavých českých diváků vzbudila jedna ze scén třetí řady amerického seriálu Euforie. Záběr, ve kterém se před herečkou Sydney Sweeney ocitne otevřená láhev Plzeňského Prazdroje, se brzy...

Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. Budou ve třech verzích

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. (14....

Ministryně financí Alena Schillerová představila nové Dluhopisy republiky. K mání budou ve třech podobách, vláda jejich zavedením plní podle ministryně svůj slib. „O české státní dluhopisy je zájem,...

14. května 2026  12:30,  aktualizováno  13:39

Válka s Íránem sužuje Malawi. Farmářům dochází hnojiva, hrozí hladová sezona

Bez dostatku hnojiv hrozí v Malawi katastrofální neúroda a hlad. (14. května...

Uzavření Hormuzského průlivu kvůli válce s Íránem otřásá světovým trhem s palivy i hnojivy. Nejtvrději dopadá na chudé země závislé na dovozu, zejména východoafrickou republiku Malawi, kde malí...

14. května 2026  12:13

Čínská automobilka vyjednává s Volkswagenem o koupi továrny v Evropě

Návštěvníci si prohlížejí stánky Xpeng během Auto China 2026 v Pekingu. (24....

Čínský výrobce elektromobilů Xpeng vyjednává s Volkswagenem a s dalšími automobilkami o koupi továrny v Evropě. Generální ředitel Volkswagenu Oliver Blume už dříve řekl, že by společnost mohla uvést...

14. května 2026  11:08

Ani 150 kilometrů v hodině nestačí. Zhruba 40 procent řidičů rychlost překročilo

Na dálnici D3 v úseku mezi Táborem a Českými Budějovicemi silničáři zvedli jako...

První data z pilotního úseku, kde ministerstvo dopravy povolilo zvýšit maximální rychlost na 150 kilometrů v hodině, ukazují, že ani tento rychlostní limit velké části českých řidičů nestačí. Přes 40...

14. května 2026  10:05

Velký obal, malý obsah. Zmenšená Milka klame spotřebitele, rozhodl německý soud

Čokoláda „Alpenmilch“ od firmy Milka. (22. ledna 2026)

V přelomovém případu, jenž se vedl okolo oblíbené čokolády Milka, je konečně jasno. Německý soud dospěl ve středu k závěru, že vlastník Milky, tedy společnost Mondelēz International, porušila...

14. května 2026  9:19

Trh kryptoměn je bezpečnější než dřív a láká drobné investory

Bitcoin je internetová open-source P2P platební síť a také v této síti...

Kryptoměny mají množství využití a kromě určitého nástroje nezávislosti se z nich pro mnohé stal i zajímavý investiční artikl. V poslední době kryptoměny lákají coby investiční příležitost i čím dál...

14. května 2026  8:38

Japoncům kvůli válce v Íránu dochází barvivo, chipsy budou v černobílém balení

Japonská firma Calbee uvádí černobílé obaly chipsů, válka v Íránu omezila...

Obaly některých japonských pochutin získají strohé černobílé provedení s tím, jak válka v Íránu a blokáda Hormuzského průlivu narušují dodávky na ropě založené suroviny používané k výrobě barevných...

14. května 2026  7:10

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

14. května 2026

Čtvrtina cestujících je pryč. Data odhalila pokles v létání kvůli válce v Íránu

Premium
Letiště Václava Havla

Statistiky pražského letiště odhalily, jak moc se do hospodaření cestovních kanceláří zakousla válka v Íránu. Přestože se kanceláře snažily vytvářet dojem, že propad cestujících je minimální,...

14. května 2026

Šéfem americké centrální banky bude Kevin Warsh, schválil ho Senát

Nově zvolený šéf americké centrální banky Kevin Warsh. (21. dubna 2026)

Americký Senát ve středu potvrdil Kevina Warshe (56) jako nového šéfa centrální banky USA (Fed). Warsh nahradí Jeroma Powella (73), který je dlouhodobě terčem kritiky Donalda Trumpa, protože nesnížil...

13. května 2026  21:48

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Válka v regálech amerických supermarketů. Zboží zdražilo na několikaleté maximum

Prázdné nákupní vozíky před obchodem Walmart v kalifornském Burbanku (10. dubna...

Ceny potravin v USA rostou nejrychlejším tempem za téměř čtyři poslední roky a jsou nyní zhruba o třicet procent vyšší než před covidovou pandemií v roce 2020. „V tomto případě tu ale nejsou vyšší...

13. května 2026

Sázka na ekologické nádobí nevyšla. Česká firma Refork míří do insolvence

Nádobí se vyrábí z dřevěného odpadu

Pražský výrobce alternativ k plastovému nádobí Refork na sebe podal insolvenční návrh. Firma vznikla v roce 2019, produkty začala prodávat o dva roky později. Vidličky, nože, lžičky či brčka dodávala...

13. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.