Porota, která zasedala přibližně dvě hodiny, rozhodla, „že celková výše škody utrpěné žalující stranou dosáhla 49,5 milionu dolarů“, uvádí dokument zveřejněný soudem.
„Je nám velmi líto všech, kteří přišli o své blízké při letech Lion Air 610 a Ethiopian Airlines 302,“ reagovala společnost Boeing v prohlášení zaslaném agentuře AFP. „Ačkoli jsme dosáhli mimosoudních dohod téměř ve všech případech, rodiny mají plné právo obrátit se na soudy a my toto jejich právo respektujeme,“ dodala firma.
|
Odborníci analyzují černé skříňky z boeingu. Mohlo jít o technický problém
Obě nehody vyvolaly desítky civilních žalob ze strany příbuzných obětí. Téměř všechny byly vyřešeny mimosoudními dohodami. V případě Samyi Stumové se však její rodiče a dva bratři nedokázali s Boeingem dohodnout na výši odškodného před zahájením procesu, který začal 4. května výběrem poroty.
O dva dny později tak začal soudní proces, v němž právník rodiny argumentoval tím, že se společnost Boeing dopustila nedbalosti a její letadlo nebylo bezpečné. Havárii se podle právního zástupce dalo zabránit.
|
Po pádu etiopského boeingu zemřelo všech 157 lidí, včetně čtyř Slováků
Samya Stumová nastoupila 10. března 2019 na let ET302, který se zřítil krátce po startu z Addis Abeby. Americký výrobce už v roce 2019 přiznal, že k této nehodě přispěl software zabraňující ztrátě vztlaku, stejně jako v případě nehody letadla Boeing 737 MAX 8 indonéské letecké společnosti Lion Air z 29. října 2018. Obě letecká neštěstí si vyžádala celkem 346 obětí.
|
10. března 2019