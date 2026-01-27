Loni ve čtvrtém čtvrtletí se Boeing dostal do čistého zisku 8,22 miliardy dolarů, ve stejném období předchozího roku vykázal čistou ztrátu 3,86 miliardy dolarů. Čtvrtletní tržby zvýšil meziročně o 57 procent na 23,9 miliardy dolarů, což je nejvíce od roku 2018. Pomohl růst výroby letadel, vyšší počet dodávek a dokončení prodeje části digitální divize.
„V roce 2025 jsme dosáhli významného pokroku v zotavení a položili jsme základy pro udržení dynamiky v nadcházejícím roce,“ uvedl generální ředitel Kelly Ortberg. „Dokončili jsme akvizici společnosti Spirit AeroSystems a prodej části digitální divize. Dál se soustředíme na podporu stabilního provozu, dokončení vývojových programů, obnovení důvěry akcionářů a dalších zainteresovaných osob a úplné obnovení Boeingu jako ikonické společnosti, o které všichni víme, že jí může být,“ dodal Ortberg.
Spirit AeroSystems byl původně součástí Boeingu. Jako samostatná firma se oddělil v roce 2005, když Boeing prodal divizi v kansaském městě Wichita investiční společnosti Onex. V roce 2024 Boeing oznámil, že společnost znovu převezme, a to za 4,7 miliardy dolarů.
Nárůst dodávek
Už na konci loňského roku Boeing oznámil, že zvýšil dodávky letadel o 72 procent na 600, což je nejvíce od roku 2018. Za evropským konkurentem Airbus sice Boeing zaostal, poprvé po sedmi letech ho ale porazil v počtu objednávek.
Airbus loni zákazníkům dodal 793 letadel. Boeing za rok získal 1175 objednávek, čistých objednávek po odečtení těch zrušených bylo 1075. Airbus měl 889 čistých objednávek.
„Obrat amerického leteckého giganta pod vedením generálního ředitele Kellyho Ortberga nabírá na obrátkách,“ poznamenal server listu Financial Times. Ortberg vedení společnosti převzal v srpnu 2024, kdy se Boeing stále potýkal s dlouholetou krizí.
Boeing měl problémy od dvou tragických havárií, které se týkaly jeho letadel 737 MAX a při kterých v letech 2018 a 2019 zahynulo dohromady 346 lidí. Letadla 737 MAX byla pak v důsledku nehod dočasně odstavena z provozu. Za nehodami byly problémy s asistenčním softwarem MCAS. Ten měl pilotům pomáhat letadlo ovládat, místo toho je ale překvapil nečekaným a nepředvídatelným zásahem do řízení.
Boeing následně upravil software řídicího systému a zhruba po roce získal první povolení pro opětovné uvedení do provozu. V některých částech světa čekal na povolení déle. Americký soud loni v listopadu schválil dohodu vlády Spojených států s Boeingem, podle níž se podnik v případě těchto dvou nehod vyhne trestnímu stíhání. Součástí dohody bylo odškodné přes 1,1 miliardy dolarů.