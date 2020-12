Boeing 737 MAX se vrací do vzduchu, ve středu sveze cestující v Brazílii

Let brazilské aerolinie GOL Linhas Aéreas je naplánován na středu 9. prosince s odletem v 11:20 z letiště São Paulo-Guarulhos do Porto Alegre. V ten stejný den jsou rovněž naplánovány lety do Rio de Janeira a Florianopolis.

„Pro Boeing jde o velmi důležitou událost. Jsme potěšeni, že můžeme spolupracovat s leteckou společností GOL a těšíme se na to, co naše partnerství v budoucnu ještě přinese,“ řekl Landon Loomis, výkonný ředitel Boeingu v Brazílii.



Nejprodávanější letadla společnosti Boeing byla na celém světě uzemněna počátkem loňského roku.

Stalo se tak po dvou haváriích, při kterých zahynulo 346 cestujících. Od té doby byly tyto stroje podrobeny zdlouhavým testům a schvalovacím procesům leteckých regulačních úřadů většiny států po celém světe. Odstavení letadel stálo jejich výrobce kolem 20 miliard dolarů, což je zhruba 444,5 miliardy korun.

Dlouho se zdálo, že jako první aerolinie na světě obnoví provoz těchto letounů společnost American Airlines. Ta už dříve uvedla, že se problémový Boeing vrátí na jejich pravidelné linky ještě do konce letošního roku. Mělo by se tak stát 29. prosince na trase z Miami do města New York.

Letadla jsou již bezpečná a spolehlivá, uvedla aerolinka

Společnost ve svém prohlášení uvedla, že letadlo po tak dlouhém uzemnění považuje za bezpečné. „Jsme potěšeni návratem Boeingu 737 MAX do provozu. Jako první letadlo v historii prošlo velmi obtížným procesem pro to, aby se vrátilo zpět do vzduchu. To mu dává punc bezpečnosti a spolehlivosti,“ řekl pro CNN generální ředitel GOL Paulo Kakinoff.

Letecká společnost GOL je v současné době největší brazilskou aerolinií. Loni přepravila více než 36 milionů cestujících. Založena byla v roce 2000 a aktuálně má ve své flotile sedm letounů typu Boeing 737 MAX, celkově však aerolinie provozuje 127 letadel a v minulých měsících objednala další.

Problémovým letounům důvěřují i další letecká společnosti. Nízkonákladová aerolinka Ryanair jako jedna z prvních oznámila, že se v příštích letech rozroste jejich flotila o více než 200 letounů Boeing 737 MAX.

Dopravce jich měl už dříve u Boeingu rezervovaných celkem 135. Po zrušení dvacetiměsíčního zákazu provozu těchto letadel, které regulátoři uzemnili po dvou tragických nehodách, si společnost objednala dalších 75 strojů.

