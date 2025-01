Urychlete nový prezidentský letoun. Musk přijel radit konkurenci z Boeingu

Air Force One (7. ledna 2025) | foto: Profimedia.cz

Generální ředitel Kelly Ortberg uvedl, že společnost Boeing hovořila s Muskem i se zástupci amerického letectva o tom, co udělat pro urychlení dodávek letounů, které měly být původně dodány do roku 2022. Lhůta se však prodloužila nejméně do roku 2027.

Nové datum dodávek Boeing potvrdit nechce a uvádí, že o něm vyjednává, uvedl server CNN. „Prezident chce letadlo dříve, a tak pracujeme s Elonem a naším týmem na tom, co můžeme udělat, abychom naplánovali jeho dokončení na bližší termín,“ řekl Ortberg v televizi CNBC.

Jednání s Muskem přitom označil za „konstruktivní“. „Upřímně, dívají se ve smlouvě nebo v procesu na věci, které nás zpomalují a které nejsou podstatné,“ podotkl.

Přestože o Muskově návštěvě v Boeingu z 18. prosince se vědělo již dříve, Ortbergovo prohlášení, že společnost s Muskem nadále spolupracuje, je nové.

Trump podpoří letecký průmysl

Šéf Boeingu uvedl, že mluvil také s prezidentem Donaldem Trumpem. „Velmi se zaměřuje na americkou práci,“ řekl pro CNBC. „Tato letadla vyrábíme v USA a vyvážíme je do celého světa. Takže si myslím, že administrativa bude silně podporovat nejen Boeing, ale celý letecký průmysl.“

V pozdějším telefonátu s investory však Ortberg uvedl, že pro urychlení programu Air Force One, technicky známého jako VC-25B, není žádné zázračné řešení. Označení Air Force One se používá pouze tehdy, když je na palubě letadla prezident.

Musk má jako šéf oddělení pro efektivitu vlády neboli DOGE za úkol eliminovat nehospodárné vládní výdaje. Ačkoli je každé ze dvou letadel Air Force One o více než miliardu dolarů dražší než rozpočet, tyto náklady dopadnou na Boeing, nikoli na daňové poplatníky, a to v rámci smluv s pevnou cenou, podle nichž letectvo za obě letadla zaplatí 3,9 miliardy dolarů.

Zpoždění během pandemie omezilo počet zaměstnanců v texaském závodě, kde se do letounů 747 přidávaly bezpečnostní prvky požadované letectvem. Problémy v dodavatelském řetězci Boeingu posunuly termín dodání.

Již v předchozích finančních výsledcích Boeing identifikoval ztráty ve výši 2,25 miliardy dolarů za obě letadla a v úterý k nim přidal dalších 1,7 miliardy. Ty byly za vojenské zakázky, včetně VC-25B. Společnost ale neuvedla, kolik z těchto nákladů připadá na letadla Air Force One.

Ztráty Boeingu dále narůstají

Poslední poplatky ve výši 1,7 miliardy dolarů za ztráty z vojenských zakázek byly jen částí problémů společnosti Boeing. Firma v úterý vykázala hlavní provozní ztrátu ve výši 4 miliard dolarů za čtvrtletí, což je mnohem více, než předpokládali analytici.

Od poloviny září do začátku listopadu totiž proběhla stávka, která zastavila výrobu většiny komerčních letadel. Po jejím skončení trvalo další měsíc, než se montáž obnovila. Objednávky a dodávky se propadly za toto čtvrtletí i za celý rok.

Výsledky za poslední čtvrtletí přinesly celoroční ztrátu 11,8 miliardy dolarů, což je jen o trochu méně než rekordní čistá ztráta 11,9 miliardy. Ta je z roku 2020, kdy byl její nejprodávanější letoun 737 Max stále uzemněn po smrtelných nehodách v letech 2018 a 2019, při nichž zahynulo 346 lidí. Pandemie způsobila celkově obrovské ztráty v globálním leteckém průmyslu, který tvoří většinu zákaznické základny společnosti Boeing.

Roční zisk nevykázala společnost už od roku 2018. Kumulativní základní provozní ztráty zvýšila ta poslední na 51,1 miliardy dolarů. Jsou to zdaleka nejvyšší ztráty, které za tu dobu vykázala jakákoli společnost.

Ztráty pravděpodobně narostou i letos. Společnost Boeing sice již neposkytuje výhled zisku a ztrát, ale uvedla, že v průběhu roku 2025 očekává ztrátu více hotovosti, než kolik ji přijme.

Nejvíce, co mohl Ortberg investorům v úterním hovoru slíbit, bylo, že očekává „výrazné zlepšení“ v porovnání s 12 miliardami dolarů, které ztratil v minulém roce. „Mám lepší pocit z naší schopnosti řídit výkon v roce 2025,“ řekl Ortberg.