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Boeing dodá sto letadel 737 MAX irské leasingovce. Ta jedná i s Airbusem

Autor: ,
  16:06
Boeing 737 MAX 8

Boeing 737 MAX 8 | foto: Boeing

Letoun Boeing 737 MAX 8
Flotila dočasně odstavených letounů Boeing 737 MAX 8 společnosti Southwest...
Boeing 737 MAX 8 American Airlines na letišti ve Phoenixu (9. listopadu 2025)
Jedenáct letounů Boeing 737 MAX 8 má i česká firma Smartwings.
8 fotografií
Americký strojírenský koncern Boeing si připisuje mimořádně úspěšný start na mezinárodním aerosalonu ve Farnborough u Londýna. Získal zde lukrativní zakázku na sto letadel 737 MAX. Boeing o tom dnes informoval v tiskové zprávě.

Podle agentury AFP jde o první objednávku takovéhoto rozsahu ohlášenou na mezinárodním aerosalonu, který v pondělí začal ve Farnborough u Londýna. Letadla do své flotily zařadí irská společnost SMBC Aviation Capital, která nakoupená letadla následně pronajímá.

„Tato transakce představuje pro SMBC Aviation Capital významný milník a zajistí, že naši zákazníci z řad leteckých společností budou mít dlouhodobě přístup k letadlům s novými technologiemi,“ uvedl šéf irského podniku Peter Barrett. Zakázka podle něj odráží důvěru firmy v letouny Boeing 737 MAX a přetrvávající poptávku po technologicky vyspělých letadlech s nízkou spotřebou pohonných hmot.

Zůstat ale nemusí jen u amerického výrobce. Zdroje agentury Bloomberg naznačují, že zástupci SMBC v současnosti jednají i s evropským konkurentem Airbusem. V tomto případě by se kontrakt týkal populárních letounů A320neo, přičemž ve hře je údajně rovněž nákup zhruba stovky strojů.

Boeing se zvedá z krize

Americkému Boeingu se v poslední době daří vylepšovat své obchodní i výrobní výsledky, čímž se postupně zotavuje z dřívějších krizí spojených s kvalitou a zaměstnaneckými stávkami.

Boeing v letošním prvním pololetí zvýšil meziročně dodávky zákazníkům o 12 procent na 314 strojů. Na svého hlavního evropského rivala to ale zatím nestačilo – Airbus za stejné období zvládl dodat 351 strojů.

Boeing 737 MAX 8

V letošním prvním čtvrtletí se firmě podařilo stáhnout čistou ztrátu na sedm milionů dolarů (téměř 150 milionů korun), zatímco před rokem činila propastných 31 milionů dolarů. Kladně se vyvíjely také tržby, které za první kvartál vzrostly o 14 procent a dosáhly 22,2 miliardy dolarů.

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Boeing dodá sto letadel 737 MAX irské leasingovce. Ta jedná i s Airbusem

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