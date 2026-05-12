Když americký prezident Richard Nixon v roce 1972 přistál v Pekingu a ukončil tak čtvrtstoletí čínské diplomatické a ekonomické izolace, odstartoval zároveň jedno významné obchodní partnerství. Číňané byli tehdy natolik okouzleni jeho prezidentským letadlem, že si během několika měsíců objednali hned deset letounů Boeing 707.
Tato zakázka pomohla následně proměnit Čínu ve druhý největší letecký trh světa po USA, píše agentura Bloomberg. Nyní se Boeing chystá tento moment zopakovat a využít k tomu blížící se návštěvu Donalda Trumpa u čínského prezidenta Si Ťin-pchinga.
Ačkoli mezi oběma zeměmi přetrvávají rozpory, zrovna u boeingů se jejich zájmy sbližují. Čína podle Bloombergu zvažuje objednávku zhruba 500 letounů 737 Max, aby pro své aerolinky získala tolik potřebná letadla. Pro Trumpa by to naopak bylo uznání jeho obchodní politiky, která v poslední době utrpěla několik citelných neúspěchů.
|
Musk, šéf Applu i Boeingu. Trumpa do Číny doprovodí významní američtí podnikatelé
Očekává se, že se šéf Boeingu Kelly Ortberg k americké delegaci do Číny připojí. Trumpova návštěva podle něj představuje významnou příležitost.„Neřeknu vám počet letadel, ale je to velké číslo,“ uvedl s odkazem na chystaný kontrakt.
Pro Ortberga by takový úspěch znamenal potvrzení pozoruhodného obratu firmy, která téměř deset let nezískala v Číně významnou zakázku a zmítala se v krizi po dvou haváriích modelu 737 Max.
Jaké bude nové letadlo?
Dlouhodobý osud Boeingu a Ortbergův odkaz se však nerozhodne v Pekingu ani ve Washingtonu. Klíčová je mnohem zásadnější otázka, kterou nyní řeší malá, ale rostoucí skupina inženýrů: co přijde po modelu 737, ikonickém letadle, které se vyrábělo už v době Nixonovy historické návštěvy Číny?
Přestože vývoj nástupce je stále na začátku, některá rozhodnutí už naznačují směr, jímž se Boeing může vydat. Ortberg například tiše pozastavil experimentální program za 1,5 miliardy dolarů, který Boeing vyvíjel s NASA, letoun s futuristickými uhlíkovými křídly tak dlouhými a tenkými, že je podpíraly diagonální vzpěry. Peníze raději přesměroval na projekty důležitější pro bezprostřední budoucnost firmy.
Podle jednoho ze zdrojů Bloombergu musí být nyní každá investice pečlivě odůvodněná. „Musíme rozumět rizikům, která podstupujeme, a mít plán, jak je řídit,“ řekl Ortberg o produktové strategii Boeingu. „Pokud je nezvládnete, skončíte v situaci, v jaké jsme teď, kdy jsme se mnohem méně ziskoví než konkurence.“
Ortbergův metodický přístup, formovaný desetiletími práce inženýra a manažera v letectví, čeká zásadní zkouška. Boeing by měl už příští rok začít vybírat klíčové technologie pro nový úzkotrupý letoun. Konkurenční Airbus zároveň připravuje vlastní strategii včetně budoucí náhrady úspěšné rodiny A320neo.
|
Darovaný boeing jako součást prezidentské flotily. USA finišují úpravy
Jde o nejdůležitější strategická rozhodnutí výrobců letadel za poslední desetiletí. Segment úzkotrupých strojů je páteří civilního letectví, každé dvě sekundy vzlétá z některého letiště Airbus A320 nebo Boeing 737.
Každá chyba bude bolet
Jakýkoli omyl v tomto segmentu by tak mohl být výrobce existenční hrozbou. Právě proto je vývoj nové generace letadel tak důležitý a zároveň riskantní. Firmy musí investovat miliardy dolarů a doufat, že zvolená technologie obstojí po desetiletí a najde dostatečný trh.
Ani jeden z členů duopolu Boeing–Airbus nechce riskovat své hlavní zdroje příjmů, zvlášť když současné modely jsou vyprodané na mnoho let dopředu. Airbus už například utlumil práce na hybridně-elektrickém letadle a přestal mluvit o uvedení vodíkového letounu do roku 2035.
A zatímco Boeing připravuje půdu pro nástupce 737 Max, stále ho pronásledují strategická rozhodnutí stará více než deset let. Tehdy místo zcela nového letadla zvolil rychlejší a levnější modernizaci svého osvědčeného modelu 737. Co se tehdy zdálo jako bezpečnější rozhodnutí, však odstartovalo dlouhý úpadek firmy.
Současné vedení má proto velmi omezenou chuť riskovat. První návrhy nového letadla podle zdrojů naznačují spíše evoluční než revoluční přístup. Stroj by měl velikostí připomínat již nevyráběný Boeing 757 a zachovat konvenční konstrukci i motory.
Nový model bude mít tradiční konstrukci proudového letadla známou od 50. let, i když jeho křídla budou výrazně efektivnější, delší, tenčí a se sklápěcími konci podobně jako u modelu 777X, uvádí Bloomberg.
Boeing podle odhadů představí nový letoun někdy kolem roku 2030. Ve stejném období má svůj nový úzkotrupý model uvést i Airbus.
Vedení Boeingu si podle Bloombergu uvědomuje, že má zřejmě jen jednu šanci. Příští roky budou rozhodující pro to, zda firma položí základ dlouhodobého návratu, nebo definitivně zaostane za Airbusem a časem možná i za Čínou či jinými novými hráči.
|
Boeingu se i díky Trumpovi zase začíná dařit. Airbus mu však zdatně sekunduje
Uvedení nového letounu do konce desetiletí by bylo vrcholem Ortbergovy snahy obnovit reputaci Boeingu a znovu z něj udělat stroj na peníze. Pod Ortbergovým vedením je firma patrně v nejlepší pozici za poslední roky. Továrny znovu jedou naplno, výroba roste, firma generuje hotovost a loni dokonce získala více objednávek než Airbus, poprvé od roku 2018.
Ortberg má navíc silného spojence v Trumpovi, který je hlasitým podporovatelem Boeingu a využívá objednávky letadel zahraničními aerolinkami k budování politických vztahů i obchodních dohod.
„Boeing mi udělil cenu pro nejlepšího obchodníka v historii firmy, což bylo hezké ocenění,“ prohlásil Trump v prosinci během podnikatelského kulatého stolu v Bílém domě. „Myslím, že jsem prodal tisíc letadel Boeing. Teď už je musí jen vyrobit.“
Aerolinky chtějí hlavně jistotu
Před Boeingem a jeho novým letadlem stojí řada strategických rozhodnutí, od motorů až materiály trupu a křídel. Většina zákazníků má přitom jednoduché požadavky: jednoduchost, rychlost, spolehlivost.
„Ať už půjde o náhradu 757 nebo úplně nový úzkotrupý program, motory budou klíčové,“ řekl John Plueger, nedávno penzionovaný šéf leasingové společnosti Air Lease Corporation. „Nikdo už nebude znovu tolerovat dětské nemoci nových motorů.“
„Náš názor je: nic nového nenavrhujte,“ přidal se šéf Ryanairu Michael O’Leary. „Historicky Boeing i Airbus udělají největší chyby ve chvíli, kdy začnou vyvíjet nová letadla, která aerolinky vlastně nepotřebují. Potřebujeme jen, abyste v příštím desetiletí vyráběli mnohem více letadel, protože poptávka po létání ve světě dál poroste.“