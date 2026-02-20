Boeingu se i díky Trumpovi zase začíná dařit. Airbus mu však zdatně sekunduje

V roce 2025 získal Boeing objednávky na výrobu celkem 1 075 nových letadel. O rok dříve to přitom bylo jen 377 letounů. Velkou měrou se na tom podepsal i prezident Trump. Třeba během cesty amerického prezidenta do Perského zálivu totiž letecká společnost Qatar Airways oznámila, že od Boeingu zakoupí několik letadel za 96 miliard amerických dolarů (asi 2 biliony korun), píše server Euronews.
Trumpovi se ale pro Boeing povedlo vyjednat i další zakázky. V rámci širších obchodních jednání se Spojenými státy se totiž na koupi nových letadel dohodly také vietnamské aerolinky. Ty se loni zavázaly, že od Boeingu zakoupí nová letadla o hodnotě 30 miliard amerických dolarů, což je v přepočtu zhruba 618 miliard korun.
I díky Trumpovi se akcie společnosti po několika dlouhých letech strádání začaly konečně zvedat. Za poslední rok stouply téměř o 30 procent a odhady naznačují, že mírný růst akcií by mohl pokračovat i dál. Záležet ale bude mimo jiné na tom, jestli se Boeingu bude i nadále dařit zlepšovat svou pošramocenou reputaci.
I pro Airbus byl loňský rok úspěšný
I loňská čísla konkurenčního Airbusu jsou však působivá. Aerolinky po celém světě totiž od Airbusu objednaly celkem 1 tisíc nových letadel za 123,3 miliard eur, což jsou v přepočtu asi 3 biliony korun.
Odhady naznačují, že i rok 2026 by měl být pro Airbus úspěšný. Očekává se, že celkem by Airbus měl letos dodat svým odběratelům celkem 870 nových letadel a provozní zisk by se měl vyšplhat na 7,5 miliardy eur (asi 182 miliard korun). To by tak mělo být ještě více než v roce 2025, kdy Airbus zákazníkům předal 793 komerčních letadel a provozní zisk dosáhl na 7,1 miliard eur (zhruba 172 miliard korun).
„Rok 2025 byl pro nás přelomový. Zaznamenali jsme velmi silnou poptávku a splnili cíle, které jsme si vytyčili,“ uvedl v reakci na loňské výsledky Guillaume Faury, který stojí v čele společnosti Airbus.
Airbus coby největší světový výrobce letadel chce do konce příštího roku měsíčně vyrábět 70 až 75 letadel s jednou uličkou. Původně přitom plánoval, že v té době bude dosahovat horní hranice tohoto rozmezí. V současnosti měsíčně dodává 60 těchto letounů.
Investoři čekají od Airbusu víc
Výrobu ale nyní brzdí společnost Pratt & Whitney, která je jedním z hlavních dodavatelů Airbusu. Už loni její dodávky motorů vázly natolik, že Airbus musel ke konci roku velmi spěchat, aby splnil celoroční cíl, který pak v posledních týdnech roku snížil.
Navzdory solidním hospodářským výsledkům ale investoři čekají od Airbusu víc. Ve čtvrtek klesla cena akcií evropského výrobce letadel z 201 na 186 eur. V pátek sice část čtvrtečních ztrát akcie smazaly, ale investoři dali jasně najevo, že jejich očekávání od dalších let jsou výraznější.
Je otázkou, jestli se Airbusu podaří v dalších letech výrazněji proniknout na velký americký trh, kde působí celá řada aerolinek. Zajímavé ale bude také sledovat, jak si povede konkurenční čínský výrobce letadel COMAC. Jeho cílem totiž je ovládnout minimálně jihovýchodní Asii, která by do budoucna mohla přestat odebírat letadla právě od Boeingu či Airbusu, uzavírá Euronews.