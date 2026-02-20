Boeingu se i díky Trumpovi zase začíná dařit. Airbus mu však zdatně sekunduje

Autor:
  19:51
Americký prezident Donald Trump se již od svého nástupu do funkce amerického prezidenta snaží podporovat domácí průmysl. Těží z toho i americký výrobce letadel Boeing, který navzdory několika skandálům z posledních letech rychlé sbírá nové zakázky. Daří se však i Airbusu, kterému se ale nedaří výrazněji proniknout na americký trh.
Boeing 737 MAX na mezinárodním leteckém veletrhu ve Farnborough (20. července...

Boeing 737 MAX na mezinárodním leteckém veletrhu ve Farnborough (20. července 2022) | foto: Reuters

Model nového letadla Comac C929 (12. listopadu 2024)
Model nového letadla Comac C929 (12. listopadu 2024)
Letecká přehlídka chce také otevřít okno do budoucnosti, protože se množí...
Prezident asociace strojírenských odborářů Jon Holden hovoří na pódiu, když...
14 fotografií

V roce 2025 získal Boeing objednávky na výrobu celkem 1 075 nových letadel. O rok dříve to přitom bylo jen 377 letounů. Velkou měrou se na tom podepsal i prezident Trump. Třeba během cesty amerického prezidenta do Perského zálivu totiž letecká společnost Qatar Airways oznámila, že od Boeingu zakoupí několik letadel za 96 miliard amerických dolarů (asi 2 biliony korun), píše server Euronews.

Trumpovi se ale pro Boeing povedlo vyjednat i další zakázky. V rámci širších obchodních jednání se Spojenými státy se totiž na koupi nových letadel dohodly také vietnamské aerolinky. Ty se loni zavázaly, že od Boeingu zakoupí nová letadla o hodnotě 30 miliard amerických dolarů, což je v přepočtu zhruba 618 miliard korun.

Boeing vykázal rekordní tržby, po letech konečně zaznamenal zisk

I díky Trumpovi se akcie společnosti po několika dlouhých letech strádání začaly konečně zvedat. Za poslední rok stouply téměř o 30 procent a odhady naznačují, že mírný růst akcií by mohl pokračovat i dál. Záležet ale bude mimo jiné na tom, jestli se Boeingu bude i nadále dařit zlepšovat svou pošramocenou reputaci.

I pro Airbus byl loňský rok úspěšný

I loňská čísla konkurenčního Airbusu jsou však působivá. Aerolinky po celém světě totiž od Airbusu objednaly celkem 1 tisíc nových letadel za 123,3 miliard eur, což jsou v přepočtu asi 3 biliony korun.

Odhady naznačují, že i rok 2026 by měl být pro Airbus úspěšný. Očekává se, že celkem by Airbus měl letos dodat svým odběratelům celkem 870 nových letadel a provozní zisk by se měl vyšplhat na 7,5 miliardy eur (asi 182 miliard korun). To by tak mělo být ještě více než v roce 2025, kdy Airbus zákazníkům předal 793 komerčních letadel a provozní zisk dosáhl na 7,1 miliard eur (zhruba 172 miliard korun).

Boeing se konečně zotavuje z krize. Dodal více letadel a snížil ztrátu

„Rok 2025 byl pro nás přelomový. Zaznamenali jsme velmi silnou poptávku a splnili cíle, které jsme si vytyčili,“ uvedl v reakci na loňské výsledky Guillaume Faury, který stojí v čele společnosti Airbus.

Airbus coby největší světový výrobce letadel chce do konce příštího roku měsíčně vyrábět 70 až 75 letadel s jednou uličkou. Původně přitom plánoval, že v té době bude dosahovat horní hranice tohoto rozmezí. V současnosti měsíčně dodává 60 těchto letounů.

Investoři čekají od Airbusu víc

Výrobu ale nyní brzdí společnost Pratt & Whitney, která je jedním z hlavních dodavatelů Airbusu. Už loni její dodávky motorů vázly natolik, že Airbus musel ke konci roku velmi spěchat, aby splnil celoroční cíl, který pak v posledních týdnech roku snížil.

Bude to chtít jenom čas. Čínský konkurent Boeingu a Airbusu sílí

Navzdory solidním hospodářským výsledkům ale investoři čekají od Airbusu víc. Ve čtvrtek klesla cena akcií evropského výrobce letadel z 201 na 186 eur. V pátek sice část čtvrtečních ztrát akcie smazaly, ale investoři dali jasně najevo, že jejich očekávání od dalších let jsou výraznější.

Je otázkou, jestli se Airbusu podaří v dalších letech výrazněji proniknout na velký americký trh, kde působí celá řada aerolinek. Zajímavé ale bude také sledovat, jak si povede konkurenční čínský výrobce letadel COMAC. Jeho cílem totiž je ovládnout minimálně jihovýchodní Asii, která by do budoucna mohla přestat odebírat letadla právě od Boeingu či Airbusu, uzavírá Euronews.

Vstoupit do diskuse

Tragické výnosy, či solidní zisky? Rozstřel přinesl ostrý duel o penzijním spoření

Nejčtenější

Měl jsem zavřít už za covidu, říká majitel zkrachovalého největšího hračkářství

Premium
Z někdejšího největšího hračkářství v Evropě je dnes insolvence. Podnikatel...

Někdejší největší hračkářství v Evropě je od ledna v insolvenci. Podnikatel Pavel Čmelík popisuje, jak pobočka Hamleys a navazující projekt pod názvem The Playground v pražské ulici Na Příkopě...

Tatra cení zuby. Je to nový designový znak, říká oceňovaný Taneček

Hostem pořadu Industrial byl Lukáš Taneček, průmyslový designér, dvojnásobný...

Už jako malý kluk si Lukáš Taneček kreslil auta a fandil motoristické soutěži Rallye Dakar. Když se potom rozhodoval o své budoucí profesi, průmyslový design byl jasná volba. Loni získal Taneček...

OBRAZEM: Jak se rodí český medový fenomén. Marlenka a Medovník ve výrobě

Na výrobu Medovníků je potřeba lidská práce, bez té se firma neobejde. (20....

Z medového zákusku se stal český hit. Firmy Marlenka z Frýdecko-Místecka a pražský Medovník proměnily tradiční recept v průmyslovou výrobu a vybudovaly kolem něj silné značky. Podívejte se ve...

Nevídané. Na letišti v Brně mimořádně přistál vůbec první Boeing 777 s pasažéry

Boeing 777 i s cestujícími vůbec poprvé přistál na letišti v Brně. Byl sem...

Pro cestující velké překvapení, pro Brno historický milník. Na tamním letišti v pátek poprvé v historii přistál Boeing 777 i s 326 pasažéry. Důvodem bylo přesměrování letu kvůli silnému sněžení z...

Přínos 15 miliard, nezdaněná dýška i méně kontrol. Schillerová představila novou EET

Tisková konference ministryně financí Aleny Schillerové k obnovení elektronické...

Ministryně financí Alena Schillerová představila návrh zákona na obnovení elektronické evidence tržeb (EET) a také legislativní změny týkající se daňových benefitů. EET chce resort financí zavést od...

Nejvyšší soud zablokoval cla. Zklamaný Trump vyhlásil nová podle jiných pravidel

Nejvyšší soud ve Washingtonu (21. dubna 2023)

Americký Nejvyšší soud dnes označil mechanismus, kterým prezident Donald Trump zavedl plošná globální cla, včetně těch recipročních, za nezákonný. Soud rozhodl, že Trump překročil své pravomoci, když...

20. února 2026  16:37,  aktualizováno  20:29

Boeingu se i díky Trumpovi zase začíná dařit. Airbus mu však zdatně sekunduje

Boeing 737 MAX na mezinárodním leteckém veletrhu ve Farnborough (20. července...

Americký prezident Donald Trump se již od svého nástupu do funkce amerického prezidenta snaží podporovat domácí průmysl. Těží z toho i americký výrobce letadel Boeing, který navzdory několika...

20. února 2026  19:51

Evropská komise chce 2500 nových úředníků. Šetřete, píše devět zemí včetně Česka

Ačkoli byla budova Berlaymont postavena v letech 1963-1969 a Evropská komise se...

Devět zemí Evropské unie včetně České republiky vyzývá dopisem Evropskou komisi (EK), aby upustila od svého plánu zaměstnat dalších 2500 lidí a zvýšit výdaje na vlastní správu. Informoval o tom...

20. února 2026  17:49

Móda jako z Lidlu: Supermarket představil kabelku v podobě nákupního vozíku

Designér Nik Bentel představil ve spolupráci s řetězcem supermarketů Lidl...

Konstrukce z mřížky z nerezové oceli, řetězový popruh a žlutomodré madlo. Designér Nik Bentel vytvořil ve spolupráci s řetězcem supermarketů Lidl vcelku netradiční módní doplněk. Kabelka Trolley Bag...

20. února 2026  17:05

Vládní strategie zní dobře, otázkou ale je, jak se přerodí v praxi, reaguje byznys

Premiér Andrej Babiš při představení hospodářské koncepce Česko: Země pro...

Vláda v pátek představila svou hospodářskou strategii. Jejím cílem je rozproudit hospodářský růst. Ekonomové i byznys jsou s plánem spokojení. Váhají ale nad tím, jak úspěšná nakonec vláda v plnění...

20. února 2026  12:20,  aktualizováno  15:11

Nevídané. Na letišti v Brně mimořádně přistál vůbec první Boeing 777 s pasažéry

Boeing 777 i s cestujícími vůbec poprvé přistál na letišti v Brně. Byl sem...

Pro cestující velké překvapení, pro Brno historický milník. Na tamním letišti v pátek poprvé v historii přistál Boeing 777 i s 326 pasažéry. Důvodem bylo přesměrování letu kvůli silnému sněžení z...

20. února 2026  10:57,  aktualizováno  14:20

Miliardová zakázka pro CSG. Dodá desetitisíce kusů munice do západní Evropy

Advertorial
CSG dodá desetitisíce kusů munice do západní Evropy

Společnost Excalibur International ze skupiny CSG podepsala smlouvu s ministerstvem obrany členské země NATO v západní Evropě na dodávky desetitisíců kusů dělostřelecké a minometné munice v řádu...

20. února 2026

Lidl Outlet se stěhuje do Ostravy. Ohlásil, kdy otevře pro zákazníky

Lidl přestěhuje outletovou prodejnu z pražských Štěrbohol do Olomouce.

Outletová prodejna Lidl se již potřetí stěhuje. Tentokrát si pro svůj koncept se spotřebitelským zbožím vybrala moravskoslezskou metropoli Ostravu. V pondělí 2. března v 9 hodin zakotví v areálu...

20. února 2026  12:51

Valentýn se změnil. Češi po vzoru západní Evropy více investovali do sebe

Valentýn, pouták

Svátek zamilovaných už dávno není jen o růžích a klasických dárkových parfémech. Letos si spotřebitelé po celé Evropě ve větším dopřávali potěšení pro sebe sama a nejvíce nakupovali dekorativní...

20. února 2026  12:02

Pomůžeme, ale ne ruskou ropou. Chorvatsko odmítlo žádost Maďarska a Slovenska

Rafinérsko-petrochemická společnost Slovnaft kromě výroby, skladování,...

Chorvatsko nepovolí přepravu ruské ropy do Maďarska a na Slovensko prostřednictvím ropovodu chorvatské společnosti Janaf. Záhřeb je připraven oběma zemím pomoct, ale ne dodávkami ruské ropy. Ve...

20. února 2026  11:22

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Praha bude mít druhý oficiální LEGO Store. Otevře se na podzim v centru

Stavebnice ze světa Star Wars tvoří už 25 let klíčovou součást nabídky...

Příznivci legendárních stavebnic mají další důvod k radosti. Dánský výrobce Lego potvrdil, že na podzim 2026 otevře v Praze druhý oficiální kamenný obchod. Nová pobočka vyroste v atraktivní lokalitě...

20. února 2026  11:19

Olympiáda probudila v Češích sportovce, obchodníci hlásí velké prodeje bruslí

Bruslení pod širým nebem

Češi se zřejmě inspirovali medailovými úspěchy českých reprezentantů a podle všeho se chystají ve velkém zahájit jarní sportovní sezónu na kolečkových bruslích. Letos totiž nakoupili násobně víc...

20. února 2026  10:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.