Společnost Lufthansa, která je prvním zákazníkem širokotrupého letounu, již plánuje, jak se se zpožděním dodávek vypořádat. „Německá letecká společnost nezahrne model 777X do svých plánů flotily dříve než v roce 2027,“ řekl pro agenturu Bloomberg zdroj obeznámený se situací, který si přál zůstat v anonymitě.
Analytici říkají, že zpoždění dodávek letadel může pro Boeing znamenat ztrátu mezi 2,5 a 4 miliardami dolarů (52 až 82 miliardy Kč). Mluvčí Boeingu odmítla situaci komentovat. Mluvčí Lufthansy odkázal dotazy ohledně dodávek zpět na výrobce.
|
Boeing vyvíjí náhradu za svůj problematický model. Cílem je zlepšení pověsti
Minulý měsíc generální ředitel Boeingu Kelly Ortberg nicméně přiznal, že certifikace 777X nabírá zpoždění. Poslední zdržení přičetl obrovskému množství práce. Nový časový harmonogram však neuvedl.
„Jak víte, i menší zpoždění u programu 777 má obrovský finanční dopad, protože jsme v situaci předpokládané ztráty,“ řekl Ortberg. Doplnil, že to jeho firma důkladně prověřuje.
Pro analytiky jeho komentáře zapadají do známého vzorce. Výrobce letadel často využíval konference k signalizaci negativních zpráv a nastavování očekávání ohledně svých čtvrtletních výsledků.
Miliardové ztráty
Projekt 777X už Boeingu přinesl více než 11 miliard dolarů dodatečných nákladů kvůli řadě zdržení a přísnějšímu dohledu Federálního úřadu pro letectví (FAA) po dvou fatálních haváriích modelů 737 MAX.
Projekt je ve stavu předpokládané ztráty. Boeing u prvních 500 vyrobených a prodaných letadel 777X nezíská zpět ani náklady na jejich vývoj. Jakékoli další překročení nákladů firma musí zaúčtovat jako ztrátu.
|
Turecko obměňuje flotilu. Národní dopravce koupí dvě stovky letadel Boeing
Sheila Kahyaogluová, analytička společnosti Jefferies, předpovídá, že Boeing by mohl kvůli zpožděním vykázat účetní ztrátu až ve výši 4 miliardy dolarů. Tato částka zahrnuje hotovostní platby, které by výrobce obdržel příští rok za dodání 18 letadel, jak očekávala, a také kompenzace a další náklady.
Ken Herbert z RBC Capital Markets naopak předpokládá, že letoun začne komerčně létat až ve druhé polovině roku 2027 a že účetní ztráta dosáhne kolem 2,5 miliardy dolarů.
Mezi zákazníky čekajícími na Boeing 777X jsou kromě Lufthansy také aerolinky Emirates, Cathay Pacific anebo Qatar Airways, uzavírá Bloomberg.