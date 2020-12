V USA se na nebe vrátil po 20 měsících zákazu Boeing 737 MAX

Letadlo Boeing 737 MAX aerolinek American Airlines včera z Miami do New Yorku přepravilo zhruba stovku cestujících. Informovala o tom agentura AP. Šlo o první komerční let uvedeného modelu ve Spojených státech po 20 měsících, kdy byly tyto stroje mimo provoz kvůli dvěma velkým haváriím.