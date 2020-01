O finanční kompenzaci od Boeingu se podělíme, slibují americké aerolinky

Podle tiskového mluvčího společnosti American Airlines jednání s Boeingem o finanční kompenzaci stále pokračují. Aerolinky však stále netuší, kdy se Boeingy 737 MAX vrátí do provozu. Ještě v červnu loňského roku výkonný ředitel dopravce Doug Parker tvrdil, že se do provozu vrátí do poloviny srpna roku 2019. Nestalo se.



Nyní jsou si dopravci jistí alespoň tím, že je společnost Boeing odškodní. „Počítáme s kompenzací za ušlý zisk, který byl způsoben uzemněním strojů,“ komentoval tiskový mluvčí American Airlines Ross Feinstein ve čtvrtek, „Zároveň máme v úmyslu se o vyrovnání podělit s naším týmem.“

Dělit se chtějí i aerolinek Southwest Airlines. Ty říkají, že kvůli uzemnění přišly o hrubý příjem v hodnotě 435 milionů dolarů. Zaměstnancům zamýšlejí rozdělit část kompenzace v hodnotě 125 milionů dolarů.

Tiskový mluvčí společnosti Boeing uvedl, že firma rozhodně nebude komentovat interní komunikaci se zákazníky. Výrobce letecké techniky odepsal ve druhém čtvrtletí minulého roku 4,9 miliard dolarů, aby s nimi mohl odškodnit ty letecké společnosti, kterým odstavení Boeingu 737 MAX narušilo provoz.

Boeing již dříve navrhl, že kompenzace může mít různé podoby. Kromě finančního odškodnění může jít o slevu na další letouny, o pomoc při výcviku zaměstnanců nebo o náhradu v podobě náhradních dílů.

Letečtí dopravci využívající Boeing 737 MAX museli zrušit tisíce letů. Nejistota trvá, problémem je i fakt, že některé aerolinky předpokládaly navýšení počtu Boeingů 737 MAX. Například American Airlines měly před uzemněním čtyřiadvacet těchto letounů a doufaly, že v roce 2020 jejich počet zdvojnásobí.

Zpátky na nebe

Server zdopravy.cz v prosinci informoval o situaci českých aerolinek Smartwings. „Podle předběžných výsledků celková škoda ke konci roku přesáhne 1,5 miliardy korun,“ citoval server mluvčí Smartwings Vladimíru Dufkovou. Návrat strojů očekávají aerolinky v květnu roku 2020.

Společnosti American Airlines a Southwest Airlines odstranily ze svých rozvrhů Boeingy 737 MAX do letošního dubna. United Airlines se stroji počítá na začátku června.

Přesné datum znovuzavedení letounu však dosud neznají ani letecké úřady. Například americký Federální úřad pro letectví (Federal Aviation Administration – FAA) zodpovědný za certifikaci letadel opakovaně uvádí, že nemá určený přesný čas, kdy Boeingu 737 MAX opět dovolí vzlétnout.

