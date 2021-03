Máme nouzovou situaci, ohlásil Boeing 737 MAX nad USA. Bezpečně přistál

Stroj Boeing 737 MAX, který mířil z Miami do New Yorku, ohlásil nouzovou situaci poté, co kapitán vypnul jeden z motorů kvůli potenciálnímu mechanickému problému. Letadlo bezpečně přistálo. Letadla Boeing 737 MAX byla celosvětově odstavena kvůli dvěma nehodám, v prosinci se vrátila do vzduchu.