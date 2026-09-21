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Ceny paliv v USA dál rostou. Ve hře je omezení amerického vývozu nafty

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  13:04
Čerpací stanice řetězce Terrible’s na Sunset Road v Las Vegas (18. září 2026)

Čerpací stanice řetězce Terrible’s na Sunset Road v Las Vegas (18. září 2026) | foto: AP

Čerpací stanice Chevron na Eastern Avenue v Las Vegas. (18. září 2026)
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Důsledky války na Blízkém východě začínají američtí řidiči pociťovat u čerpacích stanic čím dál citelněji. Nejrychleji v USA momentálně zdražila nafta. V některých státech však během jediného dne výrazně vyskočila také cena benzinu. Ve Washingtonu se proto začíná mluvit o zásahu do trhu.

Galon (3,79 litru) běžného benzinu stál v pátek v USA v průměru 4,44 dolaru (93 korun), tedy stále méně než rekordních 5,02 dolaru (105 korun) z června 2022. U nafty už historické maximum padlo. Celostátní průměr dosáhl 6,40 dolaru (134 korun) a v Kalifornii dokonce 8,35 dolaru (175 korun), píše The Washington Post.

Co stát, to jiná cena benzinu. Válka zvýraznila rozdíly uvnitř USA

Nejvýrazněji nyní benzin zdražuje na americkém Středozápadě. V Iowě jeho cena během jediného dne vzrostla o 25 centů (5,2 koruny) za galon, ve Wisconsinu o 23 centů (4,8 koruny) a v Michiganu o 22 centů (4,6 koruny), přičemž situaci kromě dražší ropy zhoršil také výpadek významné rafinerie ExxonMobil v Jolietu u Chicaga.

Poškozený saúdskoarabský ropovod

Příčinu rychlého zdražování paliv je potřeba hledat především na Blízkém východě, kde válka výrazně omezila přepravu ropy přes Hormuzský průliv. Část výpadku dosud nahrazoval saúdskoarabský ropovod East-West, který na trase dlouhé zhruba 1 200 kilometrů odvádí ropu z východu země k Rudému moři a umožňuje problematickou námořní cestu obejít.

Po útocích z předminulého týdne je však tato alternativa výrazně omezená. Americký ministr energetiky Chris Wright tvrdí, že provoz by se mohl obnovit během několika dnů, experti počítají spíše s delší odstávkou. „Opravy budou trvat měsíc nebo dva,“ odhadl pro The Washignton Post expert Andrew Lipow.

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Škody se přitom netýkají jen ropovodu. Zasažena byla také další zařízení společnosti Aramco a části saúdskoarabské energetické infrastruktury. Pro trh je to další komplikace v době, kdy už státy sáhly hluboko do nouzových zásob a Čína po předchozím útlumu znovu zvýšila dovoz ropy.

Experti varují před dalším růstem cen

Drahá nafta se navíc netýká jen řidičů osobních aut. Její cena ovlivňuje kamionovou dopravu, zemědělství i část průmyslu a může se tak postupně promítat do nákladů firem a následně i do cen zboží.

Podle analytiků přitom čerpací stanice ještě plně nezohlednily předchozí růst velkoobchodních cen. „Připoutejte se. Benzin i nafta zřejmě během příštích 48 hodin výrazně zdraží,“ varoval pro The Washington Post analytik společnosti GasBuddy Patrick De Haan.

Ve Washingtonu se proto začínají probírat možnosti, jak růst cen zmírnit. Jednou z nich je omezení amerického vývozu nafty, jehož projednání připustil i šéf republikánské většiny v Senátu John Thune.

Ekonomové ale upozorňují, že omezení exportu nemusí domácí ceny výrazně snížit. Americké rafinerie už pracují téměř naplno a problém spočívá také v jejich kapacitě a dostupnosti vhodné ropy. Zákaz vývozu by proto mohl napětí na světovém trhu spíše zvýšit.

Zlevnění benzinu se USA hned tak nedočkají. Nejdřív koncem roku, odhadují experti

Důsledky konfliktu jsou přitom už nyní značné. Jen již zmínění američtí motoristé podle odhadu deníku The Washington Post zaplatili od začátku války za benzin a naftu navíc přibližně 107 miliard dolarů (2,25 bilionu korun).

Bílý dům přesto situaci hodnotí optimističtěji. Prezident Donald Trump o víkendu při dotazu na vývoj v Jemenu prohlásil, že všechno dobře dopadne. Většina analytiků nejen ve Spojených státech však Trumpův pohled na věc nesdílí a nespokojenost s Trumpovou administrativou i kvůli rychle rostoucím cenám pohonných hmot uvnitř USA postupně sílí, uzavírá The Washington Post.

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