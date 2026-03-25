Umar Ali Hyder Ali už dvacet let žije v Japonsku a živí se prodejem ojetých aut z Asie na Blízký východ. Orientuje se hlavně na japonské značky, které mají ve světě dobrou pověst. Krátce po vypuknutí konfliktu na Blízkém východě ale přišla studená sprcha. Loď s jeho 500 auty zůstala na moři a do svého cíle se nedostala, píše agentura Reuters.
Ačkoliv auta měla původně zamířit k zákazníkům do Dubaje, desítky z nich nyní stojí stále odstavené na Srí Lance. Důvodem je narušený provoz v Hormuzském průlivu, klíčové námořní tepně mezi Íránem a Ománem, kudy za běžné situace projíždí většina lodí směřujících do Perského zálivu.
Kvůli tomu loď s nákladem zamířila místo Dubaje na Srí Lanku do přístavu Hambantota, kam navíc proti plánu dorazila s více než desetidenním zpožděním. Obchodník nyní řeší, co bude dál. Mnoho možností ale nemá. Do úvahy připadá pouze letecká přeprava, která by ale ve srovnání s tou lodní byla mnohonásobně dražší.
Přeprava na Blízký východ se zastavila
Umar Ali Hyder ale není sám. Podle agentury Reuters zavládla panika i mezi japonskými přepravními firmami. Některé navrhovaly přesměrovat náklad do přístavů v Pákistánu nebo Číně. Některá auta se možná nakonec vrátí zpět do Japonska.
Ještě dramatičtější situace panuje v Jižní Koreji. V přístavu Inčchon, odkud se běžně vyváží až 80 procent aut na Blízký východ, se provoz téměř zastavil. Podle zástupců přepravních firem zůstává nyní více než 70 procent vozidel ve skladech. „Nezbývá než čekat,“ uvedl pro Reuters šéf jedné z jihokorejských exportních firem Jin Čä-ung.
Obchod s ojetými auty je přitom pro japonskou i jihokorejskou ekonomiku důležitý. Obě země jen v loňském roce vyvezly ojeté vozy o celkové hodnotě 19 miliard amerických dolarů (400 miliard korun). Spojené arabské emiráty loni z Japonska dovezly dohromady 224 tisíc aut, což je asi 15 procent celkového exportu.
Jednoduché řešení neexistuje
Japonští a jihokorejští obchodníci proto nyní řeší, jak dál. Jednoduché řešení ale neexistuje. Ve hře je například export na jiné trhy. Třeba do Latinské Ameriky. S tímto regionem však zatím nemají dostatek zkušeností. „Tento region navíc nedokáže plně absorbovat naše kapacity,“ uvedl jeden z jihokorejských exportérů.
Přeprava do Latinské Ameriky navíc bude proti Blízkému východu výrazně dražší, a to mimo jiné i kvůli současné situaci na trzích. Cena ropy se již několik týdnů pohybuje okolo 100 dolarů za barel a tyto náklady promítají do ceny přepravy i loďařské firmy. I proto mnoho obchodníků doufá, že se situace na Blízkém východě brzy stabilizuje a obchod se opět obnoví, uzavírá Reuters.