Speciální pojistky proti válečným rizikům jsou nyní navíc několikanásobně dražší než v době míru. Škody na budovách, lodích i další infrastruktuře míří do miliard dolarů, a není proto překvapivé, že poptávka po pojištění prudce roste. S pokračujícím konfliktem lze navíc očekávat další nárůst škod, upozorňuje The Wall Street Journal.
Například pojištění nemovitostí v zemích Perského zálivu dnes vychází na 6 až 8 procent hodnoty majetku. Ještě před letošním 28. únorem přitom bylo běžně pod hranicí jednoho procenta. „Je to extrémně drahé. Pojistku získá jen ten, kdo je ochoten zaplatit,“ říká analytik Sachin Sahni ze společnosti S&P Global Ratings.
Situaci navíc komplikuje fakt, že řada firem dříve pojištění proti válečným rizikům zrušila. „V posledních týdnech jsme ale zaznamenali více než tři stovky nových žádostí o krytí válečných rizik, což je násobně více než před válkou,“ uvedl Fergus Critchley z makléřské společnosti WTW.
Proč stojí lodě?
Škody v posledních týdnech sčítají mnozí, například majitelé luxusního hotelu Fairmont The Palm v Dubaji, který v prvních dnech války postihl požár. Hotel měl sice pojištění proti terorismu, chybělo mu však krytí pro válečné škody.
Napětí ale roste i mezi pojišťovnami. Část pojistitelů například nedávno odstoupila od dohody o pojištění flotily letadel společnosti Emirates poté, co dopravce odmítl výrazné zvýšení pojistného.
Chybějící pojištění je konec konců také jedním z hlavních důvodů, proč se desítky tankerů nehodlají pouštět do plavby Hormuzem. Kvůli íránským hrozbám rejdaři raději vyčkávají a nechtějí riskovat škody na majetku ani lidských životech. Írán se navíc útočit nebojí. Od začátku konfliktu bylo podle dostupných údajů přímo zasáhl nebo ohrozil už více než dvacet plavidel.
Spory na řadu let
Válka ale rejdařům přináší i další výrazné náklady. V následujících měsících se navíc dá očekávat rychlý nárůst pojistných sporů, které se mohou táhnout i řadu let. „Čím déle konflikt potrvá, tím více případů skončí u soudu,“ varuje pro deník The Wall Street Journal právník Raymond Waid.
Řada firem se navíc obává, že by se konflikt mohl přelít i za hranice Blízkého východu. I proto postupně roste poptávka po pojištění válečných rizik také v Evropě nebo ve Spojených státech. Zejména velké nadnárodní skupiny mají obavy, že napětí v regionu může vést k aktivaci teroristických buněk i na Západě.
„Podniky se připravují na to, že riziko útoků mimo Blízký východ bude v čase růst,“ uzavřel pro The Wall Street Journal analytik James Bannister z makléřské společnosti Lockton.