Zatímco španělský provozovatel přenosové soustavy Red Eléctrica analyzuje miliony údajů, které mají odhalit, proč rázem vypadly přibližně dvě třetiny dodávek elektřiny ze sítě, premiér Pedro Sánchez se už zapojil do politického obviňování. Hlavní podezření padá na elektrárny vyrábějící z obnovitelných zdrojů, Sánchez však razantně odmítá tvrzení, že by za výpadek mohlo rozšiřování větrné a solární energie jeho vládou.

„Nešlo o problém s nadměrným množstvím obnovitelných zdrojů,“ řekl v úterý médiím. Političtí oponenti, kteří spojují zranitelnost sítě s vládním odklonem od jaderné energie, podle něj buď lžou, nebo projevují svou nevědomost, píše agentura Bloomberg.

„Bylo by pošetilé vyloučit jakoukoli hypotézu,“ řekl premiér, ačkoli trval na tom, že obnovitelné zdroje vinu nenesou. „Nevylučuji to, ale ani to neoznačuji za příčinu,“ lavíroval.

Nemáme žádné vysvětlení

Sánchéz čelí i kritice za pomalý a zmatený přístup k výjimečné události. V pondělí, kdy byl celý Pyrenejský poloostrov v šoku, předstoupili energetici před veřejnost jen dvě hodiny po výpadku, zatímco sám se objevil až téměř o hodinu později.

„Už uplynulo více než dvacet hodin a nemáme žádné vysvětlení, co se stalo,“ kritizoval ho v úterý Alberto Núñez Feijóo, lídr konzervativní Lidové strany. „Obraz, jaký vytváříme, je ostudný.“

He mantenido una reunión de urgencia con los operadores privados del sector eléctrico. Les he agradecido su labor en la pronta recuperación del suministro, y les he pedido que colaboren con el Gobierno y los organismos independientes para identificar las causas del incidente.… pic.twitter.com/IMVzJYcsnQ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 29, 2025

V úterý večer svolal Sánchez největší španělské energetické společnosti na krizovou schůzku do vládního paláce. „Musíme provést nezbytná zlepšení, abychom zajistili dodávky a konkurenceschopnost našeho systému,“ uvedl po schůzce na síti X.

Pondělní výpadek vrhl podle Bloombergu nové světlo na kontroverzní postoj Sánchezovy vlády k postupnému odstavení jaderné energetiky – právě v době, kdy mnoho zemí naopak životnost svých jaderných reaktorů prodlužuje nebo plánuje výstavbu nových. Opoziční lídr Núñez Feijóo uvedl, že jaderné elektrárny je třeba zachovat jako záložní zdroj pro nestabilní solární a větrnou energii.

Mezitím se experti snaží shromáždit fakta o tom, co se stalo. Portugalsko nečeká na Španělsko, plánuje požádat Evropskou unii o nezávislý audit incidentu.

Čím déle bude nejistota přetrvávat, tím větší tlak bude Sánchez čelit. Odborníci se již nyní neshodují na tom, jakou roli hrály solární a větrné zdroje. Španělsko v posledních měsících zaznamenalo rekordní počet hodin se zápornými cenami elektřiny – důsledek nedostatečných kapacit pro uchovávání přebytků z obnovitelných zdrojů.

Neobvyklé výkyvy

Solární elektrárny zvláště během dne vkládají do sítě velké množství energie, ale v noci se odpojí. Tyto výkyvy mohou způsobit nestabilitu, ale dosud v zemi výpadky nezpůsobovaly.

V pondělí, krátce po poledni a znovu asi 15 minut před výpadkem, začala frekvence v síti vykazovat neobvyklé výkyvy, což podle expertů naznačuje, že elektrická síť byla pod tlakem a potřebovala stabilizovat.

I další evropské země situaci bedlivě sledují, protože se mohou potýkat s podobnými problémy při přechodu na čistou energii z obnovitelných zdrojů.

„Masivní výpadek zde ve Španělsku a Portugalsku je tvrdou připomínkou důležitosti bezpečnosti dodávek,“ uvedla švédská ministryně energetiky Ebba Buschová na sociálních sítích. „Obnovitelné zdroje a více sítí samy o sobě nevybudují silný energetický systém, který EU potřebuje pro svou bezpečnost a konkurenceschopnost,“ uzavřela podle Bloombergu.