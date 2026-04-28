Při jízdě po dálnici směrem na jih od Madridu se v rovné krajině vyjímají gigantické ocelové konstrukce stožárů vysokého napětí viditelné na desítky kilometrů. V silném španělském slunci často házejí stříbřité odlesky, některé v dálce splývají s prašným nahnědlým obzorem.
Sloupy nízkého a středního napětí na venkově jsou na rozdíl od těch v Česku masivnější a často mají na vrcholu jednoduché vodorovné konzoly pro tři dráty. V menších španělských městečkách lze stále vidět dráty nízkého napětí vedené neuspořádaně vzduchem po fasádách domů, což vytváří silný kontrast k moderním dálničním koridorům.
Operátor nyní musí udržovat v provozu minimálně pět paroplynových elektráren v jižním Španělsku, aby zajistil dostatečnou setrvačnost systému.