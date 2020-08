Ať je v regálech až 15 procent výrobků černošských, vyzvala podnikatelka

Podnikatelka Aurora Jamesová s návrhem přišla na sociálních sítích.

„Po smrti George Floyda jsem byla skeptická a nevěřila jsem, že by černé komunitě někdo podal pomocnou ruku. Slyšela jsem, že nějaké velké firmy chtějí Afroameričany podpořit, jako černoška a podnikatelka jsem však měla pocit, že jsou to jen prázdná slova,“ říká Jamesová, která vede společnost Brother Vellies vyrábějící obuv a doplňky, pro CNBC.

Jamesová chtěla, aby velké firmy měly jednoduchý systém, na základě kterého by mohly černošské podnikatele podpořit. Na svém instagramovém profilu proto sdílela návrh, zda by velké firmy nemohly do své nabídky zařadit alespoň 15 % produktů, které pochází od Afroameričanů. Mezi firmami, na které Jamesová apelovala byla například Sephora, Target, Walmart nebo supermarket Whole Foods.

„Tohle je to nejmenší,co pro nás můžete udělat. Mnoho vašich poboček profituje z útraty, kterou u vás dělají Afroameričané. Jiné pobočky sídlí přímo v černošských komunitách a vaše příspěvky sdílí na svých sociálních sítích. Představujeme 15 procent populace, chce mít naše produkty stejným dílem vystaveny i ve vašich regálech,“ píše Jamesová.

Její příspěvek se na internetu stal virálním a nasbíral více než 34 tisíc označení „To se mi líbí“. Poté co se její příspěvek dostal do médií, ozvaly se první firmy, které chtěly nápad Jamesové realizovat.

Jednou z prvních je parfumerie Sephora. „Hned poté, co nám Aurora zavolala jsme se shodli na tom, že je to pro nás skvělá příležitost přispět na dobrou věc,“ uvedla viceprezidentka Sephory Artemis Patricková.

Realizace návrhu Jamesové se skládá ze tří kroků. V první fázi podniky vyhradí místo na produkty od černošských firem a uzavřou s nimi smlouvy. V druhé fázi pak firma přebírá odpovědnost za svoje rozhodnutí návrh podpořit a případně vychytá slepá místa. V poslední třetí fázi pak celý nápad realizuje na ostro.

Další, kdo se připojil byl prodejce nábytku West Elm. Kromě závazku prodávat 15 % výrobců od afroamerických návrhářů se West Elm zavázal i k tomu, že 15 % všech jeho zaměstnanců budou do budoucna tvořit právě černoši.

Ačkoliv se návrh Jamesové zdá velmi jednoduchý, samotné provedení může zabrat spoustu úsilí a času. „Velké firmy nejsou schopny změny provést za noc. To ale neznamená, že se nemohou pokusit to realizovat,“ říká Jamesová.

Podle průzkumu, který si Jamesová dělala, činí momentální podíl výrobků od Afroameričanů ve velkých firmách 0,5 až 2 %. Dostát patnáctiprocentního podílu by tedy mohlo trvat roky. Podle akciového analytika Jaimeho Katze trvá přechod na nového dodavatele v průměru 6 až 9 měsíců.

Pomoc pro malé firmy

Jamesová doufá, že její návrh pomůže především malým podnikům vlastněných černochy. „Chtěla bych vědět afroamerické maloobchodníky růst a prosperovat. Myslím si totiž, že jejich produkty jsou velmi kvalitní,“ říká Jamesová.



Ve zlepšení a větší zájem o jejich produkty doufají i samotní obchodníci. Jednou z nich je i Maeva Heimová, která provozuje značku vlasové kosmetiky Bread. „Myslím, že nám to otevře dosud nepoznané možnosti a zboří to mýtus, že pokud jste černoch provozující byznys, musíte se zaměřovat pouze na černošské zákazníky,“ říká Heimová. Její produkty by se ke konci srpna měly objevit ve 110 prodejnách Sephora.

Návrh Jamesové zatím přijaly čtyři firmy a zapojit by se mělo mnoho dodavatelů. Je tedy jasné, že instagramový příspěvek něco skutečně ovlivní. „Nejdůležitější věc je ta, že lidé mají snahu dělat něco dobrého a zpřístupnit dosud přehlížené dodavatele,“ říká analytik Katz.

Jamesová ve své iniciativě ale nekončí a dál vytrvale oslovuje další firmy. „Doufám, že všechny oslovené firmy nakonec na návrh kývnou a společně budeme moct zapracovat na zlepšení podmínek pro černošské podnikatele na americkém trhu,“ dodává Jamesová závěrem.