Černý pátek jako šance pro kyberpodvodníky. Ukradených peněz stále přibývá

Podvodníci ve Spojeném království o loňských Vánocích připravili lidi o více než 11,5 milionu liber (316 milionů Kč), což je téměř o milion liber více než ve stejném období roku 2022. Mezi časté triky použité k oklamání lidí patřily falešné nabídky levného oblečení nebo špičkové techniky na sociálních sítích, píše deník The Guardian.

„Sváteční období se stalo hlavním časem pro kyberzločince, neboť spotřebitelé loví výhodné nabídky,“ říká Richard Horne, výkonný ředitel Národního centra kybernetické bezpečnosti NCSC. Dodal, že podvodníci se cíleně zaměřují na lovce výhodných nabídek pomocí stále sofistikovanějších podvodů. Ty někdy vytvářejí s využitím umělé inteligence, což ztěžuje jejich odhalení.

V období od listopadu 2023 do ledna 2024 úřady zaznamenaly více než 16 000 hlášení o podvodech při online nakupování. Každá oběť přišla v průměru o 695 liber (19 000 Kč). Přes sedm tisíc hlášení podaných britskému centru pro hlášení podvodů Action Fraud zmiňovalo jako platformu podvodu sociálních sítě. Online tržiště byla zmíněna v 18,9 procentech hlášení.

Pocit naléhavosti

Z údajů National Fraud Intelligence Bureau rovněž vyplývá, že největší podíl na počtu podaných hlášení měli lidé ve věku 30–39 let, těsně následováni těmi ve věku 40–49 let. Průměrný věk obětí byl 42 let.

Černý pátek má svůj původ v USA, přichází v pátek po Dni díkůvzdání. Tradičně se tímto datem zahajuje vánoční nákupní sezona. Mnoho obchodů od tohoto data nabízí výprodeje za zvýhodněné ceny, mnohé obchody často otevírají dříve, někdy již o půlnoci nebo dokonce na Den díkůvzdání. Výprodeje některých obchodů pokračují až do pondělí (Cyber Monday) nebo po celý týden (Cyber Week).

„Nikdy se nesmíte cítit pod nátlakem, když nakupujete online,“ upozorňuje Adam Mercer, zástupce ředitele organizace Action Fraud. „Vytváření falešného pocitu naléhavosti je poznávacím znamením podvodníka,“ dodává.

Ať už nakupujete na internetových tržištích, sociálních sítích nebo u maloobchodníků, je třeba se podle jeho slov vyhnout bankovním převodům a používat výhradně kreditní kartu. „Ta může poskytnout větší ochranu, pokud se něco pokazí,“ říká.

Dvoufázová ochrana

Černý pátek původně začal jako jediný den slev, ale díky akcím trvajícím několik týdnů se stal největší nákupní událostí roku, během níž se utratí miliardy liber. Letos Británie očekává, že průměrná útrata v listopadových výprodejích dosáhne 365 liber (10 000 Kč) na nakupujícího, zatímco v roce 2023 to bylo 300 liber (8 000 Kč). A to i přesto, že podle studie společnosti Boston Consulting Group čtyři pětiny lidí uvádějí, že se obávají růstu cen základních potravin a energií.

Vzhledem k tomu, že v sázce je nyní tolik peněz, podvodníci zřejmě zdvojnásobují své úsilí. Například telekomunikační společnost Three uvedla, že její zákazníci již nyní hlásí zvýšený počet zpráv od podvodníků. Během loňského Černého pátku lidé nahlásili této společnosti téměř 3 500 podvodů denně. Od ledna byl objem podvodných zpráv nahlášených každý měsíc o 170 000 vyšší než v roce 2023, uvedla společnost.

Aby se spotřebitelé podvodníkům ubránili, doporučuje NCSC nastavit si dvoufázové ověřování, které poskytuje další vrstvu ochrany. I když se pak podvodníkovi podaří odhalit heslo, stále nemá ještě přístup k účtům. Další radou je neklikat na žádné odkazy a prozkoumat společnost nebo prodejce tím, že se podíváte na recenze na důvěryhodných recenzních webech, uzavírá The Guardian.