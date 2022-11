Experiment se nevyplácí. Salvador i přesto míří za bitcoinovými dluhopisy

Mluvčí prezidentské kanceláře v úterý večer zveřejnil kopii více než třicetistránkové salvadorské legislativy, která směřuje ke zřízení dohledové komise pro digitální aktiva i pro správu bitcoinových fondů. Americký dluhopis má Salvador vydat společně se firmou Blockstream. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Salvador tak chce ještě víc posílit svou vazbu na bitcoin. Už loni se stal první zemí, kde se tato kryptoměna začala využívat ve formě zákonného platidla. Cílem navrhované legislativy je vytvoření dostatečného právního rámce pro převod digitálních aktiv a také regulace požadavků a povinností emitentů.

Peníze z dluhopisů chce Salvador využít pro vybudování takzvaného Bitcoin City. Mělo by jít o metropoli s letištěm, přístavem, rezidenčními i obchodními oblastmi nebo s železniční dopravou. Město má být uspořádáno do tvaru kruhu a symbol bitcoinu by se měl nacházet také v centru na náměstí.

Plány prezidenta Nayiba Bukeleho jsou však ještě ambicióznější. Rád by totiž v uvažované metropoli u nedaleké sopky vybudoval elektrárnu, která bude poskytovat energii pro město i pro těžbu bitcoinu. Bitcoin City by mělo být významné i z hlediska daní. Ty tu totiž mají být nízké. Bukele počítá pouze s jedinou přirážkou, a to s desetiprocentní daní z přidané hodnoty.

Počínání Salvadoru se ale nelíbí mezinárodním institucím. Řadí se mezi ně třeba Mezinárodní měnový fond, jehož výkonná rada zemi opakovaně vyzývá, aby od zavedení bitcoinu jako zákonného platidla upustil.

Bitcoin totiž podle MMF může přispět k praní špinavých peněz či financování některých teroristických organizací. Může přispívat také k neplacení daní a ohrozit tak celý finanční systém země. I ratingové agentury čím dál častěji naznačují, že Salvador kvůli bitcoinu své dluhy nezvládne splatit.

Agentura Bloomberg také odhaduje, že Salvador už do bitcoinu uložil asi 105 milionů dolarů, což je v přepočtu zhruba 2,6 miliardy korun. Nyní je ale jejich hodnota asi o 65 milionů dolarů nižší, neboť od září bitcoin klesl na ceně o 61 procent.

Problém také je t tom, že bitcoin v Salvadoru stále nemá dostatečnou podporu a zájem lidí. Obyvatelé tam řeší často i existenční problémy, neboť v průměru žijí za asi 10 amerických dolarů (250 Kč) na den.