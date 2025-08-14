Bitcoin poprvé překročil hranici 124 000 dolarů, pak zisky smazal

9:49
  9:49
Nejznámější kryptoměna bitcoin ve čtvrtek dosáhla nového maxima a poprvé překonala hranici 124 000 dolarů, tedy zhruba 2,59 milionu korun. K růstu podle expertů přispívá příznivá americká legislativa, zájem institucionálních investorů a rostoucí americké akcie.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Bitcoin překonal svůj předchozí rekord z poloviny července, který činil 123 205 dolarů, krátce překonal i hranici 124 500 dolarů. Kryptoměna následně zisky smazala a vrátila se ke 121 tisícům dolarů.

Od začátku roku bitcoin posílil o více než 30 procent. Druhá největší kryptoměna ether navázaná na blockchain ethereum od začátku roku přidala 43 procent a obchodovala se za téměř 4 770 dolarů.

Kdo je král bitcoinů? Přece himálajský Bhútán. Chce si tak vydělat na rozvoj

Obchodníci podle agentury DPA zdůvodnili růst kurzu rostoucí poptávkou institucionálních investorů. Podle Bloombergu kryptoměnu podporuje jmenovitě příznivé legislativní prostředí vytvořené americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Šéf Bílého domu letos podepsal exekutivní příkaz o zřízení strategické rezervy kryptoměn. Trump už v předvolební kampani sliboval, že podpoří domácí těžbu bitcoinu tak, aby se Spojené státy staly globálním centrem této technologie.

Kryptoměny také těží z obecně příznivé nálady na trzích s kurzy na amerických akciových burzách. Údaje o inflaci ve Spojených státech posílily očekávání, že americká centrální banka Fed na příštím měnovém zasedání sníží základní úrokové sazby.

Podle dat společnosti LSEG nyní trhy vidí 98procentní pravděpodobnost snížení sazeb na příštím zasedání Fedu k měnové politice, které je plánováno na září. „Rozhodujícím faktorem je důvěra v pokles úrokových sazeb na kapitálových trzích za Atlantikem,“ uvedl analytik Timo Emden z Emden Research.

14. srpna 2025  9:46,  aktualizováno  9:50

