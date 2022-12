Růst, nebo hledání nového dna? Analytici se přou, kam se podívá bitcoin

Od té doby, co se bitcoin vzpamatoval z chaosu způsobeného kolapsem kryptoměnové burzy FTX, zůstává vcelku stabilní. Znamená to, že se nadechuje, aby v příštím roce dosáhl nových rekordů, nebo naopak hledá ještě hlubší dno? To je otázka, kterou si kladou analytici i drobní investoři. Neznámých, které mohou zamíchat kartami, je hned několik.