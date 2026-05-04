Bitcoin poprvé za více než tři měsíce překonal hranici osmdesáti tisíc dolarů

  8:44
Cena největší kryptoměny bitcoin poprvé po více než třech měsících přesáhla hranici 80 000 dolarů. Před 8:00 SELČ vykazovala nárůst o 1,9 procenta na 80 050 dolarů (1,66 milionu Kč). Trhy vstřebávají smíšené signály ohledně Íránu, uvedla agentura Bloomberg. Bitcoin únoru klesl přibližně na 60 000 dolarů.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Spojené státy začínají Hormuzským průlivem doprovázet lodě, které kvůli válce s Íránem uvázly v Perském zálivu, oznámil o víkendu americký prezident Donald Trump. Poznamenal také, že tyto lodě se již do oblasti nechtějí vrátit, dokud situace nebude znovu bezpečná. Teherán varoval, že bude jakékoli zasahování USA v úžině považovat za porušení příměří, uvedla agentura AFP.

Bitcoin dosáhl v říjnu loňského roku rekordní hodnoty přes 126 000 dolarů, než po několikaměsíčním propadu v únoru klesl až na přibližně 60 000 dolarů. Od té doby se kryptoměně postupně dařilo připisovat si zisky a část ztrát mazat, částečně díky zvýšené institucionální poptávce, uvedl Bloomberg. Podle údajů sestavených agenturou Bloomberg zaznamenaly americké bitcoinové burzovní fondy (ETF) v pátek příliv hotovosti ve výši 630 milionů dolarů.

