Spojené státy začínají Hormuzským průlivem doprovázet lodě, které kvůli válce s Íránem uvázly v Perském zálivu, oznámil o víkendu americký prezident Donald Trump. Poznamenal také, že tyto lodě se již do oblasti nechtějí vrátit, dokud situace nebude znovu bezpečná. Teherán varoval, že bude jakékoli zasahování USA v úžině považovat za porušení příměří, uvedla agentura AFP.
Bitcoin dosáhl v říjnu loňského roku rekordní hodnoty přes 126 000 dolarů, než po několikaměsíčním propadu v únoru klesl až na přibližně 60 000 dolarů. Od té doby se kryptoměně postupně dařilo připisovat si zisky a část ztrát mazat, částečně díky zvýšené institucionální poptávce, uvedl Bloomberg. Podle údajů sestavených agenturou Bloomberg zaznamenaly americké bitcoinové burzovní fondy (ETF) v pátek příliv hotovosti ve výši 630 milionů dolarů.