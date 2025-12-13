„Mohu platit bitcoiny?“ ptá se pan Nicolas v řetězci rychlého občerstvení McDonald’s v centru švýcarského Lugana. Obsluha mu bez zaváhání podává platební terminál uzpůsobený pro platby bitcoinem. Zákazník k němu podobně jako při placení běžnou měnou přikládá svůj mobil, v němž má bitcoinovou peněženku, a zaplatí 0,00008629 bitcoinu, což je přibližně 180 korun, a odnáší si své jídlo.
V italsky mluvícím městě je nadále možné kdekoli zaplatit švýcarskými franky, přibývá ale míst, kde jde platit také bitcoiny. Celkem virtuální měnu akceptuje přibližně 350 místních obchodů i restaurací. Kryptoměnu dokonce přijímá i veřejná správa. Obyvatelé švýcarského města tak mohou tímto způsobem platit za komunální služby. V bitcoinech se dá platit třeba i předškolní péče o děti.
„Už nejste závislí na finančním systému s jeho prostředníky a náklady,“ vysvětluje Nicolas, který pochází z Francie. Platby v bitcoinech mu dávají pocit svobody. Dodává, že ve Švýcarsku je možnost si předplatit takzvanou bitcoinovou kartu. Funguje tak, že si na ni zákazník dobije částku ve švýcarských francích a následně si ji už v bitcoinech stáhne do své peněženky v mobilu.
Levnější placení
Bitcoin přijímá i obchod s luxusními kabelkami a hodinkami Vintage Nassa. Majitel Cherubino Fry BBC vysvětlil, že poplatek za zpracování bitcoinových transakcí je nižší než poplatky účtující karetními společnostmi.
U bitcoinů je tento poplatek zpravidla pod jedním procentem, zatímco u debetních karet může dosahovat až 1,7 procenta a u kreditních karet až 3,4 procenta. U posledních dvou se však může lišit v závislosti na zemi.„Bitcoinem prozatím lidé platí jen sporadicky,“ připouští Fry. Věří ale, že postupně bude plateb přibývat.
Kousek od obchodu je sídlo iniciativy Plan B spuštěné v roce 2022 městem Lugano ve spolupráci s kryptoměnovou platformou Tether. Písmeno B odkazuje na bitcoin, cílem organizace je vzdělávat lidi o kryptoměnách a učinit z Lugana evropské bitcoinové centrum.
|
Švýcarský Zug chce jít příkladem. Za služby budou lidé platit i bitcoiny
Podle ředitelky centra Mir Liponiové se dá v Luganu celkem bez problémů přežít bez tradičních peněz. Letos v červenci si to sama otestovala na vlastní kůži, když měla problém se svou bankou, takže neměla přístup ke svým financím. Po dobu jedenácti dní tak mohla platit pouze bitcoiny.
Tvrdí, že v Luganu celkem bez problémů fungovala, i když zcela bez potíží se neobešla. Bitcoinem totiž nemohla zaplatit například za veřejnou dopravu nebo palivo. Potraviny ale nakoupila bez překážek, a to i s doručením až domů.
Do budoucna by ráda viděla plně funkční ekonomiku založenou na bitcoinech. To znamená, že by lidé kryptoměnu nejen utráceli, ale také vydělávali.
Malá šance na úspěch
Podobné ambice už ale ve světě byly, a selhaly. V roce 2021 stanovil stát Salvador bitcoin zákonným platidlem vedle amerického dolaru. S cílem podpořit jeho užívání dala vláda každému občanovi část bitcoinu v hodnotě 30 dolarů.
Redakce BBC se letos na jaře do země vydala, aby zjistila, jak je s adaptací kryptoměn daleko. Zjištění ovšem nebyla valná: Lidé bitcoin nepoužívají a obchodníci i poskytovatelé služeb jej přijímají jen zřídka.
Ani v Luganu z bitcoinu zřejmě nejsou všichni stejně nadšení. V parku u jezera stála socha představující Satoši Nakamota, což je neznámá osoba, o níž se tvrdí, že v roce 2008 bitcoin vynalezla. V srpnu vandalové sochu rozbili a hodili do Luganského jezera.
|
Bitcoinový manuál. Co skryjí mixéry a proč krypto milovalo tržiště piráta Robertse
„Je to zajímavé, protože u nás se moc věcí nevandalizuje,“ říká Lucia, která ve městě žije. „Lidé se tu obvykle chovají docela slušně. A také se tu často nesetkáte s lidmi, kteří by měli velmi silné politické názory.“
Dodává však, že ona sama je vůči kryptoměnám obecně skeptická. „Na univerzitě v Luganu, kde studuji, existuje klub, který propaguje bitcoiny a vše s nimi související. Překvapuje mě, že instituce, jako je moje univerzita, kryptoměny tak propaguje. Myslím si, že jsou spojovány s kriminalitou, dark webem a spekulacemi,“ míní studentka.
Přijít o všechno
Sergio Rossi, který je profesorem ekonomie na švýcarské univerzitě ve Fribourgu, varuje, že bitcoin představuje riziko pro obchodníky v Luganu i jinde kvůli své volatilitě – jeho hodnota může prudce stoupat, ale i klesat.
Proto je podle něj důležité, aby se přijaté bitcoiny okamžitě převáděly na švýcarské franky, eura nebo jinou měnu vydávanou vládou či centrální bankou. „S kryptoměnami používanými v nelegálních transakcích je spojeno také reputační riziko, které by mohlo ovlivnit město Lugano a jeho finanční instituce,“ varuje dále akademik.
|
Ve švýcarském Luganu lze platit daně i pokuty v kryptoměnách
Profesor Rossi také varuje, že bitcoiny lidí jsou drženy digitální třetí stranou, což také představuje riziko. „Pokud platforma, na které je zaznamenána moje digitální peněženka, selže nebo zkrachuje, moje kryptoměny okamžitě zmizí. Starosta Lugana je ovšem ke kryptoměnám mnohem otevřenější. „Můžete použít k dobrým i špatným účelům,“ uzavřel podle BBC.