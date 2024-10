Komu patří miliardy dolarů. Dokument se pokusí demaskovat zakladatele bitcoinu

Pod jménem Satoši Nakamoto se v roce 2008 objevil detailní návod k vytvoření kryptoměny. Zaujal řadu nadšenců a ti pod Nakamotovým vedením skutečně celý ekosystém připravili a v roce 2009 bitcoin a související aktivity spustili. Duchovní otec projektu však práce koordinoval jen prostřednictvím vzkazů na diskusních fórech – ale nikdo ho nikdy neviděl. A od roku 2010 po něm už vůbec není ani vidu, ani slechu.

Od samého počátku existence bitcoinu se několik lidí snažilo prokázat, že jsou Satoši Nakamoto. Hnala je jak vidina slávy, tak velmi pravděpodobně měli zálusk i na obsah bitcoinových peněženek „otce zakladatele“ první kryptoměny. Má v nich totiž být přes milion bitcoinů, tedy při aktuálních kursech v přepočtu zhruba 1,5 bilionu korun.

Záhada Nakamotovy peněženky

Nakamotovy peněženky jsou pro všechny, kdo chtějí tvrdit, že jsou on, současně cíl i problém. Musí se totiž vypořádat s otázkou, proč svou identitu neprokážou jednoduše tím, že tu první, která je s Nakamotem bezpochyby spojená (o ostatních se to všeobecně předpokládá, ale jisté to není), odemknou.

Jeden z nejagresivnějších „Nakamotů“, australský expert na kryptografii Craig Steven Wright, tvrdil, že heslo ztratil. Domáhal se dokonce soudně, aby mu správci platformy „jeho“ bitcoiny odemkli. Po dlouhé právní bitvě se ovšem dočkal jenom toho, že má soudně potvrzeno, že Satoši Nakamoto není…

Nakamotova identita nadále zůstává záhadou. Spekulace se dlouho vznášely především nad japonsko-americkým fyzikem Dorianem Nakamotem přes počítačového vědce a právního experta Nicka Szaboa až po americké tajné služby. A samozřejmě Elona Muska.

Co říkají sázky?

Aktuální stav sázek na Polymarketu, největším trhu s předpověďmi na světě, kde se obchodujte s nejdiskutovanějšími tématy na světě, jako jsou kryptoměny, politika, sport, aktuální události a další, ukazuje především na počítačového experta Lena Sassamana (trh mu dává 17procentní šanci) a vývojáře Hala Finneyho (15 procent). Oba se na vývoji bitcoinu podíleli, Finey byl dokonce úplně prvním příjemcem bitcoinové platby, samozřejmě od Nakamota. Pro zajímavost, oba již zemřeli: první spáchal v roce 2011 sebevraždu, druhý na komplikace s nemocí ALS.

Trh sázek na to, jestli bude Nakamoto odhalen v roce 2024, však ukazuje 82procentní šanci, že se tak zatím estane.

Ostatně tvůrci dokumentu při jeho propagaci sice nešetří bombastickými frázemi, ale přímo odhalení Nakamotovy identity neslibují.

Dokument s názvem Money Electric: The Bitcoin Mystery se má vysílat ve Spojených státech 8. října. Režíroval jej Cullen Hoback, specialista na investigativní dokumenty. Ten je známý hlavně dokumentární sérií V oku bouře, zkoumající americkou konspirační teorii QAnon; Hoback za něj dostal nominaci na cenu Emmy.